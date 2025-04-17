Тайное пророчество старца Авеля начинает сбываться
© Depositphotos.com / Nomadsoul1Монах
© Depositphotos.com / Nomadsoul1
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В истории России было множество мистиков и предсказателей, но одним из самых загадочных остается монах Авель. Его пророчества о судьбе страны сбывались с пугающей точностью. Особое внимание привлекает его предсказание о 2026 годе — именно в этот год Россию ждут судьбоносные перемены. Что именно предрек Авель и почему его слова всех беспокоят?
Кто такой монах Авель: непростая судьба русского Нострадамуса
Монах Авель, которого звали при рождении Василий Васильев, родился 18 марта 1757 года в деревне Акулово в Тульской провинции. Он был одним из девяти детей. В детстве и юношестве работал плотником в Кременчуге и Херсоне. В юные годы боролся с тяжелой болезнью, после чего решил добровольно уйти в монастырь. Однако его выбор не понравился родителям, благословения он не получил.
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
В 1774 году женился против воли, а уже 1785 году тайно ушёл из деревни, оставив жену и троих детей. Получив откупную у своего барина, Льва Нарышкина, он добрался до Валаамского монастыря. В монастыре Василий принял постриг, но прожил там всего лишь год. После нескольких видений монах Авель окончательно ушёл из Валаамского монастыря и отправился по миру.
После девяти лет скитаний предсказатель остановился в Николо-Бабаевском монастыре. Там он написал свою первую пророческую книгу. В ней говорилось о том, что императрица Екатерина II вскоре умрет. Увидев книгу, епископ Костромской решил сдать монаха в руки губернатора. Авеля посадили в острог, а затем отправили в Санкт-Петербург.
© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкПамятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы
Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы
После смерти Павла I монах Авель был сослан в Соловецкий монастырь, который ему было запрещено покидать. В монастыре монах написал новую книгу, в которой предсказал сожжение Москвы французами. После того как предсказание свершилось, Александр I велел освободить Авеля.
Авель скончался 29 ноября 1841 года. Он был похоронен в Суздале, за алтарем Никольской церкви Спасо-Евфимиева монастыря.
Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале
Гонения за пророчество
Монах Авель неоднократно подвергался гонениям за свои пророчества.
В 1796 году его арестовали и посадили в Шлиссельбургскую крепость. Монаха обвинили в хуле на Бога и императрицу, приговорили к смертной казни. Однако Екатерина II при утверждении приговора заменила его пожизненным заключением.
Позже при Павле I Авель был выпущен на свободу. Однако в мае 1800 года снова посадили — на сей раз в Петропавловскую крепость. Позже монах был переведён в тюрьму Соловецкого монастыря.
В 1823 году по приказу митрополита Филарета Авель был заключен в Высоцкий монастырь в Серпухове, откуда он сбежал в 1826 году.
Позже император Николай I повелел заточить инока в Спасо-Ефимьевский монастырь, где тот и умер.
Что Авель предсказал о судьбе России?
Есть легенда о том, что существует сборник, в котором содержатся пророчества Авеля о будущем России. Одно из самых известных предсказаний монаха касается исторических циклов в России. Согласно его словам, страна развивается по определенному кругу, и каждые 100-120 лет в ней происходят радикальные перемены. В 1825 году произошло восстание декабристов, попытка смены власти, 1917 год — революция, падение монархии.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМитинг, организованного большевиками на Дворцовой площади Петрограда. 1917 год
Митинг, организованного большевиками на Дворцовой площади Петрограда. 1917 год
То же касается и мировых событий - с Отечественной войны 1812 года фактически началась общеевропейская, которая закончилась разгромом Наполеона. Спустя столетие - Первая мировая. А в 2014 году произошел глобальный геополитический слом.
Так что же Авель говорил про 2026 год? Ему приписывают такие слова: "В 2026-м Россию и мир ждут большие потрясения, не надо поступать опрометчиво".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетительница возле картины неизвестного художника с оригинала Р. Лефевра "Император Наполеон Бонапарт"
Посетительница возле картины неизвестного художника с оригинала Р. Лефевра "Император Наполеон Бонапарт"
При этом известно, что большинство пророчеств Авеля не сбывались. Возможно, и предсказание про будущий год такое же - некоторые его сравнили со знаменитым "предсказанием" старца про 2012 год: "Тогда наступит конец света".