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"Они будут бичевать нашу землю". О чем предупреждал русский Нострадамус - РИА Новости, 30.06.2023
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13:30 30.06.2023 (обновлено: 13:54 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/russkiy-1881438613.html
"Они будут бичевать нашу землю". О чем предупреждал русский Нострадамус
"Они будут бичевать нашу землю". О чем предупреждал русский Нострадамус - РИА Новости, 30.06.2023
"Они будут бичевать нашу землю". О чем предупреждал русский Нострадамус
Пророчествам монаха Авеля о более двух веков. Но интерес к ним по-прежнему велик. Что предрек России и миру легендарный провидец – в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:30
2023-06-30T13:54
валаам
россия
ярославль
николай i
екатерина ii
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Пророчествам монаха Авеля о более двух веков. Но интерес к ним по-прежнему велик. Что предрек России и миру легендарный провидец – в материале РИА Новости.Неугодный властиСведений о старце много. Но какие из них достоверные – сказать сложно. Считается, что Василий Васильев (будущий Авель) родился в 1757-м в Тульской губернии.В 1785-м барин дал ему вольную. Василий ушел на Валаам, где принял постриг с именем Авель. Вскоре он покинул обитель. Лет десять скитался по России, пока не нашел пристанище в Николо-Бабаевском монастыре близ Ярославля.Там инок составил свою первую "пророческую книгу", чем навлек гнев императрицы Екатерины II. Говорили, предрек он ей: "Будет править 40 лет, а потом будет свергнута сыном своим".В Петербурге быстро про то прознали, обвинили чернеца в оскорблении величества. От виселицы спасла лишь милость самой Екатерины. Авель отделался заточением в Шлиссельбургскую крепость.Спустя полгода сбылось предсказание – императрица скончалась. Тогда же монаха сослали сначала в Кострому, а затем на Соловки. Но и там он не успокоился – продолжал записывать свои откровения.Освободили Авеля лишь в 1813-м. Инок вновь посетил столицу, после чего побывал на Афоне, в Иерусалиме и Константинополе. А по окончании странствий поселился в Троице-Сергиевой лавре.Но уже в 1826-м монаха снова задержали и по приказу императора Николая I сослали в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Там он, по преданию, и скончался в 1841-м, будучи глубоким стариком.Взгляд сквозь времяПочему же биография Авеля выглядела как синусоида? Милость-немилость: арест, ссылка, свобода, опять арест. Все дело в его пророчествах. Они были слишком противоречивы и весьма радикальны.А правители, до которых нет-нет да и долетали предсказания монаха, поступали с автором по своему усмотрению. Кстати, мудрее всех оказался Павел I. После смерти государыни-матушки вызвал к себе Авеля и вел с ним долгий разговор.Инок расписал царю судьбу всех его потомков вплоть до Николая II. Причем весьма точно. "На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей", – сказал он Павлу."Француз Москву при Нем спалит, а Он Париж у него заберет и Благословенным наречется" — это о старшем сыне Павла — Александре I. Начало же правления брата его, Николая I, "дракою, бунтом вольтерьянским зачнется".А о последнем из Романовых говорил: "На венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим … искупит собой народ свой"."На нем – метка судьбы"Удивительно, но Авель предвидел и другие события далекого будущего. Две мировые войны: "По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга истреблять начнут".Революцию – когда станут "бичевать землю русскую … закрывать Церкви, казнить лучших людей". И даже Ленина. Монах назвал его "мужиком с топором, которого положат в хрустальный гроб".Но наибольший интерес вызывает пророчество о трех Владимирах. "Двое уже были — одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой".Легко угадываются князь Владимир – Креститель Руси, Ленин, чья дата рождения – 10 апреля – из-за календарной реформы сдвинулась на 12 дней. На третьем Владимире – "метка судьбы", "в нем спасение и счастье державы". Кто же он?Об этом можно только гадать. Как и о том, реальны ли предсказания Авеля. Сегодня ученые считают, что его и вовсе не существовало на свете.
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валаам, россия, ярославль, николай i, екатерина ii
Валаам, Россия, Ярославль, Николай I, Екатерина II

"Они будут бичевать нашу землю". О чем предупреждал русский Нострадамус

© Depositphotos.com / noskaphotoКрест в огне
Крест в огне - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Depositphotos.com / noskaphoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Пророчествам монаха Авеля о более двух веков. Но интерес к ним по-прежнему велик. Что предрек России и миру легендарный провидец – в материале РИА Новости.

Неугодный власти

Сведений о старце много. Но какие из них достоверные – сказать сложно. Считается, что Василий Васильев (будущий Авель) родился в 1757-м в Тульской губернии.
В 1785-м барин дал ему вольную. Василий ушел на Валаам, где принял постриг с именем Авель. Вскоре он покинул обитель. Лет десять скитался по России, пока не нашел пристанище в Николо-Бабаевском монастыре близ Ярославля.
Там инок составил свою первую "пророческую книгу", чем навлек гнев императрицы Екатерины II. Говорили, предрек он ей: "Будет править 40 лет, а потом будет свергнута сыном своим".
В Петербурге быстро про то прознали, обвинили чернеца в оскорблении величества. От виселицы спасла лишь милость самой Екатерины. Авель отделался заточением в Шлиссельбургскую крепость.
Спустя полгода сбылось предсказание – императрица скончалась. Тогда же монаха сослали сначала в Кострому, а затем на Соловки. Но и там он не успокоился – продолжал записывать свои откровения.
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВладимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Кагульским обелиском на фоне). 1800-1810
Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Кагульским обелиском на фоне). 1800-1810 - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Кагульским обелиском на фоне). 1800-1810
Освободили Авеля лишь в 1813-м. Инок вновь посетил столицу, после чего побывал на Афоне, в Иерусалиме и Константинополе. А по окончании странствий поселился в Троице-Сергиевой лавре.
Но уже в 1826-м монаха снова задержали и по приказу императора Николая I сослали в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Там он, по преданию, и скончался в 1841-м, будучи глубоким стариком.

Взгляд сквозь время

Почему же биография Авеля выглядела как синусоида? Милость-немилость: арест, ссылка, свобода, опять арест. Все дело в его пророчествах. Они были слишком противоречивы и весьма радикальны.
А правители, до которых нет-нет да и долетали предсказания монаха, поступали с автором по своему усмотрению. Кстати, мудрее всех оказался Павел I. После смерти государыни-матушки вызвал к себе Авеля и вел с ним долгий разговор.
Инок расписал царю судьбу всех его потомков вплоть до Николая II. Причем весьма точно. "На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей", – сказал он Павлу.
© Public domainУбийство императора Павла I. Французская гравюра, 1880-е годы
Убийство императора Павла I. Французская гравюра, 1880-е годы
© Public domain
Убийство императора Павла I. Французская гравюра, 1880-е годы
"Француз Москву при Нем спалит, а Он Париж у него заберет и Благословенным наречется" — это о старшем сыне Павла — Александре I. Начало же правления брата его, Николая I, "дракою, бунтом вольтерьянским зачнется".
А о последнем из Романовых говорил: "На венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим … искупит собой народ свой".

"На нем – метка судьбы"

Удивительно, но Авель предвидел и другие события далекого будущего. Две мировые войны: "По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга истреблять начнут".
Революцию – когда станут "бичевать землю русскую … закрывать Церкви, казнить лучших людей". И даже Ленина. Монах назвал его "мужиком с топором, которого положат в хрустальный гроб".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Ильич Ленин выступает с речью перед воинами Всеобуча во время парада на Красной площади 25 мая 1919 года
Владимир Ильич Ленин выступает с речью перед воинами Всеобуча во время парада на Красной площади 25 мая 1919 года - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Ильич Ленин выступает с речью перед воинами Всеобуча во время парада на Красной площади 25 мая 1919 года
Но наибольший интерес вызывает пророчество о трех Владимирах. "Двое уже были — одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой".
Легко угадываются князь Владимир – Креститель Руси, Ленин, чья дата рождения – 10 апреля – из-за календарной реформы сдвинулась на 12 дней. На третьем Владимире – "метка судьбы", "в нем спасение и счастье державы". Кто же он?
Об этом можно только гадать. Как и о том, реальны ли предсказания Авеля. Сегодня ученые считают, что его и вовсе не существовало на свете.
Небо над Москвой - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
"Будет плач великий". Что предрек России и миру Василий Блаженный
2 марта, 17:45
 
ВалаамРоссияЯрославльНиколай IЕкатерина II
 
 
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