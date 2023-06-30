https://ria.ru/20230630/russkiy-1881438613.html

"Они будут бичевать нашу землю". О чем предупреждал русский Нострадамус

"Они будут бичевать нашу землю". О чем предупреждал русский Нострадамус - РИА Новости, 30.06.2023

"Они будут бичевать нашу землю". О чем предупреждал русский Нострадамус

Пророчествам монаха Авеля о более двух веков. Но интерес к ним по-прежнему велик. Что предрек России и миру легендарный провидец – в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:30

2023-06-30T13:30

2023-06-30T13:54

валаам

россия

ярославль

николай i

екатерина ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152952/73/1529527370_0:179:2000:1304_1920x0_80_0_0_5e7aff68f54691d32ba70c86bceb2bb8.jpg

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Пророчествам монаха Авеля о более двух веков. Но интерес к ним по-прежнему велик. Что предрек России и миру легендарный провидец – в материале РИА Новости.Неугодный властиСведений о старце много. Но какие из них достоверные – сказать сложно. Считается, что Василий Васильев (будущий Авель) родился в 1757-м в Тульской губернии.В 1785-м барин дал ему вольную. Василий ушел на Валаам, где принял постриг с именем Авель. Вскоре он покинул обитель. Лет десять скитался по России, пока не нашел пристанище в Николо-Бабаевском монастыре близ Ярославля.Там инок составил свою первую "пророческую книгу", чем навлек гнев императрицы Екатерины II. Говорили, предрек он ей: "Будет править 40 лет, а потом будет свергнута сыном своим".В Петербурге быстро про то прознали, обвинили чернеца в оскорблении величества. От виселицы спасла лишь милость самой Екатерины. Авель отделался заточением в Шлиссельбургскую крепость.Спустя полгода сбылось предсказание – императрица скончалась. Тогда же монаха сослали сначала в Кострому, а затем на Соловки. Но и там он не успокоился – продолжал записывать свои откровения.Освободили Авеля лишь в 1813-м. Инок вновь посетил столицу, после чего побывал на Афоне, в Иерусалиме и Константинополе. А по окончании странствий поселился в Троице-Сергиевой лавре.Но уже в 1826-м монаха снова задержали и по приказу императора Николая I сослали в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Там он, по преданию, и скончался в 1841-м, будучи глубоким стариком.Взгляд сквозь времяПочему же биография Авеля выглядела как синусоида? Милость-немилость: арест, ссылка, свобода, опять арест. Все дело в его пророчествах. Они были слишком противоречивы и весьма радикальны.А правители, до которых нет-нет да и долетали предсказания монаха, поступали с автором по своему усмотрению. Кстати, мудрее всех оказался Павел I. После смерти государыни-матушки вызвал к себе Авеля и вел с ним долгий разговор.Инок расписал царю судьбу всех его потомков вплоть до Николая II. Причем весьма точно. "На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей", – сказал он Павлу."Француз Москву при Нем спалит, а Он Париж у него заберет и Благословенным наречется" — это о старшем сыне Павла — Александре I. Начало же правления брата его, Николая I, "дракою, бунтом вольтерьянским зачнется".А о последнем из Романовых говорил: "На венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим … искупит собой народ свой"."На нем – метка судьбы"Удивительно, но Авель предвидел и другие события далекого будущего. Две мировые войны: "По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга истреблять начнут".Революцию – когда станут "бичевать землю русскую … закрывать Церкви, казнить лучших людей". И даже Ленина. Монах назвал его "мужиком с топором, которого положат в хрустальный гроб".Но наибольший интерес вызывает пророчество о трех Владимирах. "Двое уже были — одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой".Легко угадываются князь Владимир – Креститель Руси, Ленин, чья дата рождения – 10 апреля – из-за календарной реформы сдвинулась на 12 дней. На третьем Владимире – "метка судьбы", "в нем спасение и счастье державы". Кто же он?Об этом можно только гадать. Как и о том, реальны ли предсказания Авеля. Сегодня ученые считают, что его и вовсе не существовало на свете.

https://ria.ru/20230302/blazhennyy-1855447979.html

валаам

россия

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

валаам, россия, ярославль, николай i, екатерина ii