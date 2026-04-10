"Питтсбург" вышел в плей-офф НХЛ, Малкин и Чинахов набрали пять очков

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" на выезде обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей, в составе которых по шайбе забросили российские нападающие Егор Чинахов (32-я минута) и Евгений Малкин (47), также по разу отличились Брайан Раст (5), Томас Новак (32) и Эрик Карлссон (58). У "Нью-Джерси" голами отметились Пол Коттер (30) и Джек Хьюз (36).
10 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
29:51 • Пол Коттер
(Дуги Хэмилтон, Брайан Халонен)
35:07 • Джек Хьюз
04:53 • Брайан Раст
31:43 • Томас Новак
31:52 • Егор Чинахов
46:50 • Евгений Малкин
57:00 • Эрик Карлссон
Чинахов также записал на свой счет две результативные передачи и был признан первой звездой встречи, оформивший ассист Малкин - второй. 25-летний Чинахов в текущем сезоне набрал 42 очка (21 гол + 21 передача) в 70 матчах лиги, 39-летний Малкин записал в свой актив 61 балл за результативность (19+42) за 55 игр.
"Питтсбург" выиграл третий матч кряду в регулярном чемпионате и располагается на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 98 очков, за три матча до конца регулярного чемпионата "Пингвинз" гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ, они примут участие в Кубке Стэнли впервые с 2022 года. "Нью-Джерси" идет на предпоследнем, седьмом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 83 очками.
Результаты других матчей:
- "Нью-Йорк Айлендерс" - "Торонто Мейпл Лифс" - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1);
- "Баффало Сейбрз" - "Коламбус Блю Джекетс" - 5:0 (1:0, 0:0, 4:0);
- "Детройт Ред Уингз" - "Филадельфия Флайерз" - 6:3 (1:1, 3:1, 2:1);
- "Монреаль Канадиенс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1);
- "Оттава Сенаторз" - "Флорида Пантерз" - 5:1 (2:0, 0:0, 3:1).