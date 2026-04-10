07:35 10.04.2026
"Питтсбург" вышел в плей-офф НХЛ, Малкин и Чинахов набрали пять очков

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" на выезде обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей, в составе которых по шайбе забросили российские нападающие Егор Чинахов (32-я минута) и Евгений Малкин (47), также по разу отличились Брайан Раст (5), Томас Новак (32) и Эрик Карлссон (58). У "Нью-Джерси" голами отметились Пол Коттер (30) и Джек Хьюз (36).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Нью-Джерси
2 : 5
Питтсбург
29:51 • Пол Коттер
(Дуги Хэмилтон, Брайан Халонен)
35:07 • Джек Хьюз
(Йонас Сигенталер, Коннор Браун)
04:53 • Брайан Раст
(Егор Чинахов, Кристфер Летанг)
31:43 • Томас Новак
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
31:52 • Егор Чинахов
(Райан Ши, Сидней Кросби)
46:50 • Евгений Малкин
(Сидней Кросби, Егор Чинахов)
57:00 • Эрик Карлссон
(Паркер Вотерспун, Ноэль Аччиари)
Чинахов также записал на свой счет две результативные передачи и был признан первой звездой встречи, оформивший ассист Малкин - второй. 25-летний Чинахов в текущем сезоне набрал 42 очка (21 гол + 21 передача) в 70 матчах лиги, 39-летний Малкин записал в свой актив 61 балл за результативность (19+42) за 55 игр.
"Питтсбург" выиграл третий матч кряду в регулярном чемпионате и располагается на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 98 очков, за три матча до конца регулярного чемпионата "Пингвинз" гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ, они примут участие в Кубке Стэнли впервые с 2022 года. "Нью-Джерси" идет на предпоследнем, седьмом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 83 очками.
Результаты других матчей:
