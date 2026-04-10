ЦСКА рискует вылететь из плей-офф! Никитин снова проиграл "Авангарду"

ЦСКА проиграл "Авангарду" во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Армейцы оказались в двух шагах от вылета из розыгрыша Кубка Гагарина, но наконец-то смогли забить омичам.

Уверенный старт "Авангарда", но с потерей

Старт самой интригующей серии всего второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги ожидаемо получился скромным на события и эффектный хоккей. "Авангард" в первом матче против ЦСКА сыграл очень аккуратно и с большим акцентом на правильные действия, за счет которых добыл уверенную и, что примечательно, сухую победу со счетом 3:0. Стоит отметить и тот факт, что омичи смогли отметиться во всех игровых ситуациях, забросив по одной шайбе в большинстве, в меньшинстве и в равных составах соответственно. Одним из главных героев встречи — помимо оформившего очередной шатаут голкипера "ястребов" Никиты Серебрякова — стал нападающий Константин Окулов. Звездный форвард "Авангарда" огорчил свой бывший клуб и оформил дубль.

ЦСКА же будто оказался не готов к старту первого для клуба за последние три года второго раунда плей-офф. Армейцы пусть и имели ощутимое преимущество во владении шайбой, но у чужих ворот не создали никакой остроты и не доставили практически никаких проблем сопернику. Главный тренер "красно-синих" Игорь Никитин, объясняя причины поражения в первом матче, выразил мнение, что его команда мыслями осталась еще в противостоянии первого раунда, в рамках которого ЦСКА обыграл СКА (4-1).

« "ЦСКА не хватило сыграть на максимуме своих возможностей. Мы, к сожалению, играли продолжение предыдущей серии. А здесь команда другая, здесь опыт, мастерство. Классная команда тем и отличается, что правильно реагирует и на хорошие, и на плохие матчи. Нам важно правильно отреагировать в следующей игре, вот и все. Если ты хочешь дождаться ошибки соперника, то вставай в очередь. Если соперник с понятной целью для себя играет, то нужно заставлять его ошибаться. Обдумываем ли мы "план Б"? Нужно сначала выполнить "план А", а уже потом переходить к "плану Б", а не прыгать от плана к плану", — заявил Никитин на пресс-конференции.

Ко второму матчу противостояния обе команды подошли с изменениями в составе. У ЦСКА место Алексея Чуркина в четвертом звене занял чуть более опытный форвард Тахир Мингачев. При этом армейцы снова оставили вне заявки Дениса Зернова. Нападающий ЦСКА восстановился после травмы и вернулся в общую группу еще до старта серии против "Авангарда", но к играм за команду в этом розыгрыше плей-офф штаб Никитина его до сих пор не привлекает.

Что касается омичей, то Ги Буше был вынужден прибегнуть к кадровым перестановкам. В начале первого матча серии против ЦСКА неприятную и, возможно, серьезную травму получил защитник "ястребов" Семен Чистяков: в ходе силового приема от экс-форварда "Авангарда" Клима Костина Чистяков получил удар в колено и с огромным трудом не без помощи одноклубников и врачей покинул площадку, досрочно завершив встречу.

Ги Буше после матча выразил мнение, что со стороны Костина был фол, и дополнительно допустил колкое замечание в адрес Клима: "Лучший друг Чистякова ударил его в колено. Мне никто не объяснил, почему здесь не зафиксировали фол, но я считаю, что Костина должны были удалить. Что касается самого Клима, то не имею привычки комментировать игроков другой команды. Но мы хотели, чтобы Клим покинул наш коллектив, и я был одним из тех, кто хотел, чтобы он ушел из "Авангарда". Вместе с этим главный тренер "Авангарда" практически полностью исключил участие Чистякова в остальных матчах серии. У омичей эта потеря стала уже второй в линии обороны. Ранее из-за травмы у "ястребов" выбыл опытный Вячеслав Войнов.

Как и ожидалось, тренерский штаб "Авангарда" нашел замену Чистякову в фарм-клубе из ВХЛ, вызвав из "Омских Ястребов" Даниила Чайку. В этом сезоне Чайка играл в КХЛ лишь в первых матчах на старте "регулярки", все остальное время он провел в "вышке". Даниил получил место в номинальном четвертом звене, а место Чистякова в паре с Артемом Блажиевским занял Михаил Гуляев. Примечательно, что Чайка является воспитанником ЦСКА. Он даже успел поиграть за "красно-синих" в КХЛ, но затем принял решение попробовать свои силы в Северной Америке, подписав контракт новичка с клубом НХЛ "Вегас Голден Найтс". В системе "рыцарей" Чайка не закрепился: в ноябре 2024-го "Авангард" выменял у ЦСКА спортивные права на молодого защитника, заплатив денежную компенсацию, а в декабре того же года омский клуб подписал с ним двухлетний контракт.

ЦСКА прервал серию без голов, но все равно провалился

Как и в первой игре противостояния, второй матч прошел с обилием силовой борьбы и выяснением как личных отношений на площадке, так и спора за владение инициативы на том или ином участке льда. Преимущественно это касалось средней зоны, чего стоило ожидать от таких команд, как "Авангард" и ЦСКА. Если в предыдущей встрече многие отметили неспособность армейцев довести шайбу до ворот Никиты Серебрякова, то сегодня ситуация заметно изменилась: в пылу силовой борьбы "красно-синие" находили коридоры для бросков и перспективных передач. Благодаря этому ЦСКА в первом периоде даже превосходил "Авангард" в количестве моментов, которые могли бы привести к голу. Так, хорошие шансы были у Прохора Полтапова, Дмитрия Бучельникова и Максима Соркина, но всякий раз форвардов армейского клуба подводила техника и реализация моментов.

Омичи же действовали сдержаннее и аккуратнее без намерения идти на авантюру. За весь первый период подопечные Ги Буше лишь однажды применили нестандартный прием. Тем примечательнее, что именно он привел к взятию ворот.

Эндрю Потуральски после выигранной борьбы за шайбу у правого борта в чужой зоне решился на кистевой бросок и попал точно под перекладину. Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин из-за Никиты Нестерова не увидел момент броска и был к нему попросту не готов: выстрел Потуральски стал для вратаря москвичей неприятным сюрпризом.

Во втором периоде "Авангард" заметно прибавил в нападении, что было объяснимо ближней лавкой. "Ястребы" стали чаще атаковать и охотно оказывали давление на ворота Гамзина. ЦСКА зачастую приходилось отбиваться и отвоевывать свой пятак. Выдержав давление, армейцы несколько раз ответили омичам. Особенно ярким был момент с участием Бучельникова и Коваленко, которые с нескольких попыток пытались отправить шайбу в сетку, но эффектно сыграл Серебряков — голкипер "Авангарда" исполнил едва ли не кульбит, но не дал случиться голу.

ЦСКА мог пенять не элементарную неудачу или невезение. Но действительно не повезло армейцам в эпизоде со второй пропущенной шайбой. На последней секунде второго периода Константин Окулов бросил с нулевого угла, и шайба после рикошета от конька Максима Соркина пролетела "сквозь" Гамзина.

В третьем периоде "красно-синие" побежали спасать игру и принялись использовать все методы, чтобы наконец-то "прошить" Никиту Серебрякова, чья сухая серия в матчах против ЦСКА с учетом встреч в регулярном чемпионате этого сезона составляла уже девять с лишним периодов. Последний раз до сегодняшнего дня Серебряков пропускал от армейцев еще в январе в победном для "ястребов" матче в Омске (2:1), когда ему забил Полтапов.

Этим методом оказался Ник Эберт. В начале третьей 20-минутки защитник ЦСКА решился на мощный выстрел от синей линии, поймав момент, когда голкипер "Авангарда" менял позицию в воротах. Не успев занять нужную позицию, Серебряков не смог среагировать на бросок игрока москвичей и лишился "сухаря".

Сократив отставание в счете, ЦСКА должен был наращивать темп и усиливать давление на ворота "Авангарда", чтобы вернуться в игру. Но вместо этого армейцы сами себе все испортили. Максим Соркин при вбрасывании двинул клюшкой по лицу Николаю Прохоркину, за что был наказан малым штрафом. "Ястребам" потребовалось всего лишь 20 секунд, чтобы реализовать большинство. Константин Окулов, обратив на себя все внимание игроков ЦСКА, разрезающей передачей из правого круга вбрасывания в левый нашел одинокого Эндрю Потуральски — тому оставалось лишь попасть в пустой ближний угол ворот, с чем форвард "Авангарда" справился, оформив дубль.

В заслугу ЦСКА — подопечные Игоря Никитина не бросили играть. В середине третьего периода армейца возродили интригу, когда Николаю Коваленко повезло с результативным броском. Форвард "красно-синих" в касание щелкнул из правого круга вбрасывания, но шайба изначально летела, вероятно, мимо створа ворот. Благодаря двум подряд рикошетов от защитников "Авангарда" Дамира Шарипзянова и Джозефа Чеккони, снаряд влетел в сетку.

Впрочем, "ястребы" не позволили москвичам создать что-то большее. Напротив, омичи даже могли и должны были праздновать свой четвертый гол в матче, но по уже пустым воротам подопечные Ги Буше отказывались попадать. Отличный момент был, например, все у того же Окулова, но звездный форвард "Авангарда" с близкого расстояния попал в штангу.