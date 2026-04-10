Карпин не стал комментировать возможный вызов Дзюбы в сборную России

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в разговоре с РИА Новости отказался комментировать возможный вызов в национальную команду нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы.
Дзюбе 37 лет. В марте 2025 года форвард впервые с июня 2021 вошел в окончательный состав сборной на товарищеские матчи. Тогда Дзюба отличился голом в матче со сборной Гренады и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, обойдя Александра Кержакова. В текущем сезоне футболист отметился семью голами в 21 матче РПЛ.
"Не комментирую", - сказал Карпин, отвечая на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную, учитывая его результативность.
Ранее Кержаков в своем Telegram-канале опубликовал письмо Международной федерации футбола (ФИФА), в котором организация признает его, а не Андрея Аршавина автором гола в матче со сборной Германии в 2005 году. Таким образом, завершивший карьеру в 2017-м форвард вновь может сравняться с Дзюбой в списке лучших бомбардиров сборной России (по 31 мячу).
