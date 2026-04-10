РФС назначил арбитра на матч "Зенита" и "Краснодара"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля и начнется в 19:30 мск.

Помогать Карасеву будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Резервным арбитром назначен Николай Волошин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Иванов и Сергей Чебан.

