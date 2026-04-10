РФС назначил арбитра на матч "Зенита" и "Краснодара"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля и начнется в 19:30 мск.
Помогать Карасеву будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Резервным арбитром назначен Николай Волошин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Иванов и Сергей Чебан.
Другие назначения 24-го тура РПЛ:
суббота, 11 апреля
"Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный) - Ян Бобровский (VAR - Павел Шадыханов);
"Рубин" (Казань) - "Оренбург" - Андрей Прокопов (Артем Чистяков);
"Балтика" (Калининград) - "Нижний Новгород" - Василий Казарцев (Анатолий Жабченко);
воскресенье, 12 апреля
"Ростов" - "Спартак" (Москва) - Алексей Сухой (Владимир Москалев);
"Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Махачкала) - Кирилл Левников (Артур Федоров);
понедельник, 13 апреля
"Акрон" (Тольятти) - "Динамо" (Москва) - Игорь Капленков (Иван Абросимов).