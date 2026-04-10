08:36 10.04.2026
Бронни Джеймс стал автором первой в истории НБА передачи сына на отца

"Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче НБА

© Фото : Социальные сети Леброна Джеймса
Леброн Джеймс и Бронни Джеймс
Леброн Джеймс и Бронни Джеймс
© Фото : Социальные сети Леброна Джеймса
Леброн Джеймс и Бронни Джеймс. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 119:103 (28:23, 25:26, 29:24, 37:30) в пользу гостей, в составе которых самым результативным стал оформивший дабл-дабл Леброн Джеймс (26 очков, 11 передач). У "Голден Стэйт" больше всех очков набрали Нэйт Уильямс и Брэндин Поджемски (по 17), также дабл-дабл на свой счет записал Чарльз Бэсси (12 очков, 13 подборов).
Баскетболист Денвер Наггетс Никола Йокич в матче НБА - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Денвер" проиграл "Клипперс" в НБА, Йокич оформил дабл-дабл в день рождения
20 февраля, 09:23
В конце первой четверти 21-летний баскетболист "Лейкерс" Бронни Джеймс отдал результативную передачу на 41-летнего Леброна Джеймса и стал первым игроком в истории лиги, ассистировавшим своему отцу.
"Лейкерс" прервали серию из трех поражений, команда располагается на пятой позиции в Западной конференции, имея в своем активе 51 победу при 29 поражениях. "Голден Стэйт" (37 побед, 43 поражения) идет на десятой позиции на Западе.
Результаты остальных матчей дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Чикаго Буллз" - 108:119;
"Торонто Рэпторс" - "Майами Хит" - 128:114;
"Бруклин Нетс" - "Индиана Пэйсерс" - 94:123;
"Нью-Йорк Никс" - "Бостон Селтикс" - 112:106;
"Хьюстон Рокетс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 113:102.
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате
31 января, 22:54
 
БаскетболСпортСан-ФранцискоБронни ДжеймсЛеброн ДжеймсЛос-Анджелес ЛейкерсУильямсГолден Стэйт Уорриорз
 
