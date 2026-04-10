СМИ: главный тренер сборной Франции Дешам может возглавить "Реал" - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
16:53 10.04.2026
СМИ: главный тренер сборной Франции Дешам может возглавить "Реал"

RMC Sport: Дешам входит в шорт-лист претендентов на пост тренера "Реала"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам входит в шорт-лист претендентов на аналогичный пост в мадридском "Реале", сообщает RMC Sport.
Отмечается, что "Реал" рассматривает возможность смены главного тренера, так как команда под руководством Альваро Арбелоа, пришедшего на смену Хаби Алонсо, рискует закончить сезон без трофеев. Дешам, который летом покинет сборную Франции после 14 лет работы, считается одним из главных претендентов на пост. "Реал" привлекают лидерские качества специалиста, а также его тесные отношения с выступающими за мадридский клуб футболистами сборной Франции Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени. Близкие к Дешаму люди отмечают, что тренер открыт к любым вариантам, у него есть несколько предложений из Европы и Саудовской Аравии.
Дешаму 57 лет. Он возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством "трехцветные" выиграли чемпионат мира 2018 года, Лигу наций - 2020/21, а также завоевали серебро Евро-2016. Дешам является одним из трех игроков, которым удалось выиграть чемпионат мира и в качестве футболиста, и в качестве главного тренера.
Также Дешам возглавлял "Монако", с которым доходил до финала Лиги чемпионов, туринский "Ювентус" и "Марсель".
