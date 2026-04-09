Жителей Дагестана, спасших детей при наводнении, наградят премией Кеосаяна

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли четверых детей во время наводнения, получат премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.