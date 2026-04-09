Жирков назвал Луческу одним из лучших тренеров в мире
10:01 09.04.2026
Жирков назвал Луческу одним из лучших тренеров в мире

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Член тренерского штаба московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Жирков в разговоре с РИА Новости назвал ушедшего из жизни тренера Мирчу Луческу, под руководством которого он играл за петербургский "Зенит", одним из лучших специалистов в мире.
Луческу скончался 7 апреля на 81-м году жизни.
«
"Очень хороший человек, один из лучших тренеров в мировом футболе. У него очень много титулов, как все знают. Он был хорошим специалистом", - сказал Жирков.
"Он всегда был открытым, говорил с футболистами, давал советы, которыми на протяжении моей карьеры я дальше пользовался. Он давал советы и в футбольном плане, и в бытовом", - добавил собеседник агентства.
Луческу один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В общей сложности он завоевал 35 трофеев во всех турнирах.
В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". В 1981-1986 годах Луческу также возглавлял сборную Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.
