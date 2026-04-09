КИТ 2026: как Wildberries создает платформу роста для российского бизнеса

Конференция инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ), организованная RWB (Объединенной компанией Wildberries & Russ), состоялась в Москве 8-9 апреля. Она объединила на одной площадке руководителей ведущих направлений RWB, бизнес-экспертов и представителей малого и среднего бизнеса. Здесь бизнесмены узнали главные тренды платформенной экономики и цифрового рынка в России, получили помощь специалистов в решении актуальных проблем развития своего бизнеса на маркетплейсе и наметили векторы движения. Традиционно самое интересное в программе – разбор нестандартных решений и ярких кейсов, которые способны вдохновить предпринимателей на настоящий прорыв.

Подробнее о том, что интересного подготовили для участников КИТ и клиентов Wildberries, как меняется маркетплейс и его сервисы благодаря новым технологиям – в материале РИА Новости.

Господдержка в платформенной экономике

Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким отметила важность господдержки для бизнеса. Она поблагодарила Минэкономразвития РФ за продуктивный диалог и тесное сотрудничество.

"Мы видим глубокое понимание со стороны федеральных министерств и ведомств тех процессов, которые происходят в бизнесе и на цифровых платформах. Это позволяет нам выстраивать сбалансированные решения — как в рамках закона о платформенной экономике, так и в рамках саморегулирования. Такой подход дает отрасли возможность сохранять гибкость, инновационность и уверенно двигаться вперёд", – сказала РИА Новости Татьяна Ким.

По ее словам, сегодня платформенная экономика становится драйвером не только для торговли, но и образования, социальной сферы, логистики и финтеха — и это все на уровне конкретного человека, продавца и региона.

"Наша задача — сохраняя гибкость и инновации, выстроить честные правила игры, где государство, бизнес и общество работают в синергии", – добавила глава RWB.

Больше, чем онлайн-витрина

Главным посылом конференции стал тренд на мультисервисные экосистемы в онлайн-торговле. В рамках КИТ участникам представили самые новые и актуальные сервисы, которые полезны и производителям, и продавцам, и покупателям. Благодаря внедрению таких инструментов маркетплейс сегодня превращается в нечто большее, чем просто интернет-магазин.

Теперь это целая экосистема, где можно развивать бизнес и настраивать рекламу, делать оптовые закупки и планировать деловые командировки; покупать не только одежду и обувь, но и крупную мебель и технику, тестировать товары с помощью ИИ и бронировать путешествия, а еще продавать свои вещи через ресейл.

Как сообщила, выступая на конференции, Татьяна Ким, RWB запустила новый продукт для предпринимателей – организацию бизнес-поездок через сервис WB Travel. Пользователям сервиса уже доступно бронирование авиабилетов и отелей как в России, так и за рубежом. При этом для селлеров (продавцов) Wildberries действуют особые условия и скидки. В планах – добавить возможность покупки ж/д билетов и расширить способы оплаты.

Еще одно новое направление для бизнеса – цифровой лизинг транспорта и оборудования. Как рассказал в ходе КИТ глава финтеха RWB и председатель правления WB Банка Георгий Горшков, предприниматели любого уровня могут легко получить спецтехнику стоимостью от 100 тысяч до 400 миллионов рублей. По его мнению, такие доступные бесшовные финансовые продукты меняют российский рынок.

Философия легкости и перемен

Георгий Горшков также обратил внимание участников КИТ на обновление стиля продуктовой линейки WB Банка в свежих и ярких тонах – розовом и зеленом. По его словам, это отражает саму философию банка: пользоваться финансовыми сервисами можно легко и доступно, без лишней бюрократии.

"Как Wildberries когда-то изменил рынок электронной коммерции, сделав онлайн-шопинг частью повседневной жизни и открыв доступ к миллионам товаров в любой точке страны, так и наш банк меняет правила", – отметил Горшков.

Для покупателей на маркетплейсе тоже появляются интересные и полезные инструменты. Например, примерка косметики с помощью ИИ, которая уже запущена в тестовом режиме для блесков и помад. Для этого достаточно загрузить свое фото в карточке товара, а нейросеть "нанесет" на лицо выбранный оттенок. Это поможет принять решение о покупке.

Нововведения касаются и пунктов выдачи заказов – в последнее время они меняются на глазах. На ПВЗ запускается смарт-выдача заказов. Как объяснил в рамках КИТ директор по развитию пунктов выдачи и автоматизации RWB Максим Ким, чтобы забрать товар, клиенту нужно будет отсканировать куар-код из приложения через специальную систему – ячейка с заказом откроется автоматически. Новый формат уже тестируют в 10 ПВЗ. Это повысит уровень сервиса и упростит жизнь покупателям.

Кроме того, с 2024 года на ПВЗ начали появляться цифровые экраны. Как сообщил в ходе КИТ директор по развитию RWB Медиа Павел Суржанский, компания расширит их сеть до 20 тысяч. Это поможет владельцам пунктов увеличить прибыль и дополнительно монетизировать площади. "Экраны в ПВЗ – это не просто расширение цифрового рекламного инвентаря, а выход на новый уровень охвата и персонализации", – отметил Суржанский.

Платформа роста для бизнеса

В среду участников КИТ ждала хорошая новость – объявлен старт второго набора в комплексную программу поддержки бизнеса "Платформа роста". Это совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив (АСИ). С 8 по 26 апреля предприниматели из более чем 40 регионов РФ могут подать заявку на отбор через сайт проекта или платформу МСП.РФ, чтобы начать и успешно развивать свой бизнес на Wildberries. Бизнесменов ждет поддержка на каждом этапе, обучение и экспертное сопровождение.

"Мы видим, что малому бизнесу порой не хватает только поддержки и эффективных инструментов для того, чтобы кратно и качественно вырасти и выходить на новые рынки", – отметила директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева.

По ее словам, первый поток, запущенный в декабре 2025 года, собрал около 150 аутентичных брендов, от детской одежды до мебели. Среди требований к участникам: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой.

В программе КИТ – как масштабные темы, посвященные развитию бизнеса на интернет-платформе, так и более узкие вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются продавцы на онлайн-площадках.

Например, одна из болевых точек для бизнесменов в онлайн-торговле – это так называемый "потребительский экстремизм" и возвраты товаров. Глава RWB Татьяна Ким отметила, что одна из задач маркетплейса – защитить предпринимателей от такого "экстремизма", а с другой стороны – гарантировать покупателю получение качественных товаров.

Новые горизонты продвижения

На конференции также представили планы по обновлению возможностей продвижения для продавцов на Wildberries: СРС-кампании в новых зонах показа (кампании с оплатой за клик пользователя по карточке товара), тестирование аукциона второй цены, управление продвижением на уровне товара.

Как рассказал директор по продукту платформы продвижения RWB Media Вячеслав Никонов, в числе главных нововведений 2026 года – расширенные возможности с оплатой за клик. Будут внедрены дневные лимиты, защищающие бюджет от перерасхода, когда продавец сам устанавливает, сколько готов потратить на продвижение в день. "В 2026 году мы сосредоточимся на повышении эффективности и гибкости реализованных инструментов", – отметил Никонов.

Также ключевые направления этого года – упрощение запуска медийных рекламных кампаний, повышение уровня измеримости и эффективности их результатов, внедрение новых форматов размещения. В частности, планируется запуск текстово-графических баннеров.

Экосистема RWB Media, которая объединяет онлайн- и офлайн-инструменты рекламы и продвижения Wildberries и Russ, продолжит расширяться: на КИТ было объявлено о подключении к ней экранов и сайта сети магазинов косметики "Рив Гош", а также партнера Fun&Sun.

Больше складов – выше сервис

RWB постоянно развивает логистическую инфраструктуру, строит современные складские комплексы и обновляет действующие. Как сообщила Татьяна Ким, их совокупная площадь превысила 5,2 миллиона "квадратов", а общее число объектов — более 200. Это идет на пользу всем участникам рынка: продавцы и производители снижают операционные издержки, а покупатели получают стабильно высокий уровень сервиса и быструю доставку товаров.

В 2026 году общая площадь новых логистических центров составит 1,7 миллиона квадратных метров, включая первые собственные объекты RWB в Минске, Алматы и Астане.

На конференции также рассказали о расширении возможностей доставки – до конца года планируется вдвое увеличить инфраструктуру для сверхгабаритных товаров – мебели, крупной бытовой техники, ТВ, спорттоваров и других. Благодаря этому растут обороты таких продаж – в три раза за 2025 год.