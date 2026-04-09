Russ объявила на КИТ об интеграции экранов "Рив Гош" в собственную сеть

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Группа Russ (входит в RWB) интегрировала цифровые экраны в сети парфюмерно-косметических магазинов "Рив Гош" в собственную федеральную рекламную сеть, сообщил директор по продажам Russ Юрий Усольцев.

Заявление прозвучало в ходе Конференции инновационных технологий (КИТ) электронной коммерции и медиа в Москве.

Всего в состав сети вошли более 500 экранов в 240 локациях в разных регионах страны. Цифровой инвентарь сети магазинов расположен в витринах, торговых залах, прикассовых зонах, а также на входных группах магазинов. Экраны обеспечивают контакт с посетителями на всем пути следования от входа до кассы.

"Группа Russ последовательно увеличивает количество цифрового инвентаря вне дома, в том числе в сегменте индор. Теперь к федеральной сети группы подключены экраны в магазинах "Рив Гош", которые полностью соответствуют техническим требованиям Russ. По нашим данным, посетители магазинов "Рив Гош" в среднем проводят в торговом зале более 15 минут и максимально расположены к восприятию рекламных сообщений, а также к покупке", – сказал Усольцев, его слова приводит пресс-служба компании.

Он добавил, что в качестве формата размещения были выбраны 15-секундные ролики.