Владелец "Вашингтона" рассказал, как Овечкин примет решение о карьере

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что поддержит любое решение российского нападающего Александра Овечкина относительно своего будущего.
Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона. В январе 2026 года руководство клуба сообщило, что решение о будущем Овечкина в команде еще не принято.
"Это очень важное решение. Он является лидером нашей команды по голам и очкам, играет у нас очень давно. Он примет правильное решение, но это семейное решение, поэтому мы даем ему время и поддерживаем. Единственное, как он сможет принять его, - получив свободное время и проведя его со своей семьей, женой, мамой, братом", - приводит слова Леонсиса Monumental Sports Network.
"Такие игроки появляются раз в поколение. Он значит очень многое для Вашингтона, НХЛ, "Вашингтон Кэпиталз", наших болельщиков. Поэтому мы даем ему время. Думаю, каждый болеет за то, чтобы он принял решение, которое считает наилучшим. Каким бы оно ни было, мы его поддержим", - добавил Леонсис.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).
