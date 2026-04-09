Рейтинг@Mail.ru
Владелец "Вашингтона" рассказал, как Овечкин примет решение о карьере - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:16 09.04.2026 (обновлено: 12:04 09.04.2026)
Владелец "Вашингтона" рассказал, как Овечкин примет решение о карьере

Владелец "Вашингтона" Леонсис заявил, что поддержит любое решение Овечкина

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что поддержит любое решение российского нападающего Александра Овечкина относительно своего будущего.
Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона. В январе 2026 года руководство клуба сообщило, что решение о будущем Овечкина в команде еще не принято.
«
"Это очень важное решение. Он является лидером нашей команды по голам и очкам, играет у нас очень давно. Он примет правильное решение, но это семейное решение, поэтому мы даем ему время и поддерживаем. Единственное, как он сможет принять его, - получив свободное время и проведя его со своей семьей, женой, мамой, братом", - приводит слова Леонсиса Monumental Sports Network.
"Такие игроки появляются раз в поколение. Он значит очень многое для Вашингтона, НХЛ, "Вашингтон Кэпиталз", наших болельщиков. Поэтому мы даем ему время. Думаю, каждый болеет за то, чтобы он принял решение, которое считает наилучшим. Каким бы оно ни было, мы его поддержим", - добавил Леонсис.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).
ХоккейВашингтон (штат)Уэйн ГретцкиАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала