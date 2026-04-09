КДК оштрафовал "Спартак" на 200 тысяч рублей за ненормативную лексику

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 200 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива, сообщается на сайте РФС.