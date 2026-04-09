КДК оштрафовал "Спартак" на 200 тысяч рублей за ненормативную лексику
17:25 09.04.2026
КДК оштрафовал "Спартак" на 200 тысяч рублей за ненормативную лексику

КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 200 тысяч рублей за ненормативную лексику

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 200 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива, сообщается на сайте РФС.
"Спартак" 5 апреля дома обыграл "Локомотив" со счетом 2:1.
"В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений - оштрафовать ФК "Спартак" на 200 тысяч рублей", - говорится в заявлении.
Также КДК РФС оштрафовал грозненский "Ахмат" на 10 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений в матче с "Краснодаром" (0:1). Аналогичный штраф заплатит тренер-селекционер грозненской команды Адель Сасси за выход за пределы технической зоны.
"Сочи" оштрафован на 20 тысяч рублей за появление на футбольном поле постороннего лица в матче против казанского "Рубина" (0:1).
