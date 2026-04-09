Рейтинг@Mail.ru
"Я перестал быть нужным "Спартаку": Ловчев сделал откровенное признание - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
13:38 09.04.2026 (обновлено: 13:44 09.04.2026)
"Я перестал быть нужным "Спартаку": Ловчев сделал откровенное признание

Ловчев заявил, что не чувствует себя нужным футбольному клубу "Спартак"

© РИА Новости / Нина Зотина | Евгений Ловчев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Евгений Ловчев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе "Спартака" Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что не чувствует заинтересованности в себе со стороны руководства "красно-белых".
Ранее главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо встретился с членами комитета ветеранов клуба на домашнем стадионе "красно-белых". Со стороны ветеранов во встрече приняли участие председатель комитета Олег Романцев, а также Анзор Кавазашвили, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Александр Мирзоян, Сергей Шавло и Вагиз Хидиятуллин. Руководство "Спартака" на встрече было представлено генеральным директором Сергеем Некрасовым, его заместителем по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола Андреем Мовсесьяном, членом совета директоров Олегом Малышевым, а также представителями руководства академии "красно-белых". Ловчев не был приглашен на эту встречу.
"Меня не было в Москве, но меня никто на эту встречу не приглашал. Отыграв 10 лет за "Спартак", став из спартаковцев первым лучшим футболистом страны, я не чувствую себя человеком, нужным "Спартаку". Я был председателем общества "Спартак", создал свою личную команду мини-футбольную, но не чувствую какую-то заинтересованность в себе. И так многие ветераны "Спартака" могут сказать. Конечно, от этого есть какой-то осадок. Это началось еще в "федунские" времена. Когда "Спартаком" руководили мой футбольный отец Никита Павлович Симонян и Николай Петрович Старостин, к игрокам было совершенно другое отношение. Николай Петрович всегда говорил: "Ребята, если когда-то, что-то понадобится – приходите". А когда пришел (Леонид) Федун и Зарема (Салихова), все закончилось", - сказал Ловчев.
"Я не буду называть фамилии, но большие тренеры, работавшие в "Спартаке", мне рассказывали, что Федун с ними не здоровается. Как это возможно? Это уму непостижимо!" - добавил он.
Ловчев подчеркнул, что согласен с тем, что футбольный клуб – это семья. "Так и должно быть. Эта проблема и сдвинула "Спартак" на шестое место. Вот этого единения, понимания нет в сегодняшнем "Спартаке". Меняются тренеры, руководители, а вот продолжения и понимания, что такое "Спартак", нет - это ушло", - отметил известный в прошлом защитник.
ФутболСССРМоскваЕвгений ЛовчевКарлос КарседоОлег Романцев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала