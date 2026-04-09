"Я перестал быть нужным "Спартаку": Ловчев сделал откровенное признание

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе "Спартака" Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что не чувствует заинтересованности в себе со стороны руководства "красно-белых".
Ранее главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо встретился с членами комитета ветеранов клуба на домашнем стадионе "красно-белых". Со стороны ветеранов во встрече приняли участие председатель комитета Олег Романцев, а также Анзор Кавазашвили, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Александр Мирзоян, Сергей Шавло и Вагиз Хидиятуллин. Руководство "Спартака" на встрече было представлено генеральным директором Сергеем Некрасовым, его заместителем по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола Андреем Мовсесьяном, членом совета директоров Олегом Малышевым, а также представителями руководства академии "красно-белых". Ловчев не был приглашен на эту встречу.
"Меня не было в Москве, но меня никто на эту встречу не приглашал. Отыграв 10 лет за "Спартак", став из спартаковцев первым лучшим футболистом страны, я не чувствую себя человеком, нужным "Спартаку". Я был председателем общества "Спартак", создал свою личную команду мини-футбольную, но не чувствую какую-то заинтересованность в себе. И так многие ветераны "Спартака" могут сказать. Конечно, от этого есть какой-то осадок. Это началось еще в "федунские" времена. Когда "Спартаком" руководили мой футбольный отец Никита Павлович Симонян и Николай Петрович Старостин, к игрокам было совершенно другое отношение. Николай Петрович всегда говорил: "Ребята, если когда-то, что-то понадобится – приходите". А когда пришел (Леонид) Федун и Зарема (Салихова), все закончилось", - сказал Ловчев.
"Я не буду называть фамилии, но большие тренеры, работавшие в "Спартаке", мне рассказывали, что Федун с ними не здоровается. Как это возможно? Это уму непостижимо!" - добавил он.
Ловчев подчеркнул, что согласен с тем, что футбольный клуб – это семья. "Так и должно быть. Эта проблема и сдвинула "Спартак" на шестое место. Вот этого единения, понимания нет в сегодняшнем "Спартаке". Меняются тренеры, руководители, а вот продолжения и понимания, что такое "Спартак", нет - это ушло", - отметил известный в прошлом защитник.
