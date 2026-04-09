16:43 09.04.2026 (обновлено: 16:53 09.04.2026)
Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло

Вторая ракетка мира Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло

Янник Синнер
Янник Синнер. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 млн евро.
В матче третьего круга Синнер обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту.
Итальянец прервал рекордную серию из 37 выигранных сетов подряд на турнирах "Мастерс". С момента введения формата в 1990 году Синнер стал пятым игроком, одержавшим 19 побед подряд в матчах этой категории. Ранее подобного достижения добивались американец Пит Сампрас, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.
В следующем раунде Синнер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7-я ракетка мира).
