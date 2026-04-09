Офис почетного консула Республики Казахстан открыли в Саранске - РИА Новости, 09.04.2026
20:22 09.04.2026
Офис почетного консула Республики Казахстан открыли в Саранске

В Саранске открыли офис почетного консула Республики Казахстан

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Офис почетного консула Республики Казахстан открыли в Саранске на базе Торгово-промышленной палаты Мордовии, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Как отметил посол Казахстана в России Даурен Абаев, открытие офиса говорит о том, что Казахстан и Мордовия готовы еще активнее взаимодействовать и наполнять сотрудничество новым содержанием.
Глава Мордовии Артем Здунов и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Мордовия и Калужская область заключили соглашение о сотрудничестве
1 апреля, 16:42
"Благодарим руководство Мордовии за поддержку этой инициативы, за открытость к сотрудничеству и теплое отношение к Казахстану. Для нас Россия была и остается ключевым стратегическим партнером и надежным союзником. Уверен, что деятельность открываемого офиса будет содействовать расширению деловых и гуманитарных связей, а также помогать в решении практических вопросов", - приводятся в сообщении слова Абаева, который отметил, что мордовская этнокультурная община в Казахстане насчитывает около 8 тысяч человек.
В эти дни в Мордовии проходят Дни культуры Казахстана, включающие фотовыставку "Современный Казахстан" и показ казахстанского кино. Эти мероприятия призваны усилить интерес территорий друг к другу.
"Открытие офиса почетного консула Республики Казахстан в Саранске - это, прежде всего, рабочий инструмент, он помогает нашему бизнесу. У нас уже сложились сильные двусторонние связи. За последние годы наш товарооборот вырос в два раза. Казахстан занимает устойчивое лидирующее положение в нашем экспорте. Сейчас мы готовим бизнес-миссию Мордовии в Казахстан, тесно работаем с руководством предприятий и министерств", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.
В свою очередь почетный консул Республики Казахстан в Саранске Андрей Рогачев заявил, что готов к активной, плодотворной и инициативной работе.
Глава Мордовии обсудил развитие двухстороннего международного сотрудничества с послом Казахстана в России. Здунов подчеркнул, что Казахстан занимает первое место по объему экспортируемой из Мордовии продукции.
"Казахстан – один из основных покупателей железнодорожного подвижного состава, который производится в регионе. С учетом реализации крупных проектов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, потребность в этой продукции возрастает", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии также отметил первостепенное значение бизнес-миссий в развитии сотрудничества.
"Казахстан давно и прочно входит в число ключевых внешнеторговых партнеров республики. Перспективные направления – пищевое производство, сельское хозяйство, радиоэлектроника и многое другое", - отмечается в сообщении.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Форум беременных женщин открыли в Мордовии в Семейной академии "ВМесте"
7 апреля, 17:58
 
