Шведский самолет ведет разведку вдоль границы Финляндии и России

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Небольшой шведский разведывательный самолет Gulfstream IV с утра четверга ведет активную разведку вдоль границы Финляндии и России, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Самолет, который обычно базируется на шведской базе Мальме, в этот раз вылетел из финского города Тампере. Он сделал три пролета вдоль границы в направлении Выборга и Санкт-Петербурга, после чего взял курс на север.
Этот же борт был ранее замечен в полетах вдоль границ Калининградской области и западной границы Белоруссии.
В конце марта ВСУ активизировали удары БПЛА по Ленинградской области. Российская ПВО уничтожила десятки аппаратов, однако повреждения получил порт в Усть-Луге.
В сентябре 2025 году Владимир Зеленский заявил о намерении нанести новые удары по порту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это признанием с организации терактов.