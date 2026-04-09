Шведский самолет ведет разведку вдоль границы Финляндии и России - РИА Новости, 09.04.2026
11:45 09.04.2026
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertТоржественная церемония поднятия национального флага Швеции. Архивное фото
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Небольшой шведский разведывательный самолет Gulfstream IV с утра четверга ведет активную разведку вдоль границы Финляндии и России, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Самолет, который обычно базируется на шведской базе Мальме, в этот раз вылетел из финского города Тампере. Он сделал три пролета вдоль границы в направлении Выборга и Санкт-Петербурга, после чего взял курс на север.
Этот же борт был ранее замечен в полетах вдоль границ Калининградской области и западной границы Белоруссии.
В конце марта ВСУ активизировали удары БПЛА по Ленинградской области. Российская ПВО уничтожила десятки аппаратов, однако повреждения получил порт в Усть-Луге.
В сентябре 2025 году Владимир Зеленский заявил о намерении нанести новые удары по порту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это признанием с организации терактов.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
