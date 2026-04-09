Путин подписал закон, уточняющий процедуру подготовки ДКП
16:57 09.04.2026
Путин подписал закон, уточняющий процедуру подготовки ДКП

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий процедуру подготовки основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) - теперь документ должен разрабатываться "на очередной финансовый год и плановый период" (три года) вместо "предстоящего года".
Соответствующие изменения вносятся в закон "О Центральном банке РФ". Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как пояснял первый зампред бюджетного комитета Совета Федерации Мухарбий Ульбашев, изменения синхронизируют терминологию, используемую в законодательстве о Центральном банке, с положениями Бюджетного кодекса.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
