Путин объявил благодарность президенту федерации дзюдо Петербурга

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность президенту федерации дзюдо Санкт-Петербурга, тренеру-преподавателю Михаилу Рахлину.
Михаил Рахлин - сын тренера Анатолия Рахлина, под руководством которого в юности тренировался Путин.
"Объявить благодарность президента Российской Федерации Рахлину Михаилу Анатольевичу - президенту общественной организации "Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга", тренеру-преподавателю государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва имени А.С.Рахлина Калининского района Санкт-Петербурга", - указано в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.
Согласно документу, Михаил Рахлин отмечен за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.
Возглавляющий сборную по дзюдо Макаров признан тренером года в России
27 ноября 2025, 17:46