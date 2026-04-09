Армения не будет обсуждать за спиной России вопросы по ж/д, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Ереван не собирается обсуждать за спиной у Москвы вопросы, связанные с железными дорогами, сообщил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы за спиной России или вопреки России ничего не собираемся делать, во всяком случае на данном этапе, когда возможности диалога широки и открыты. Мы продолжим работу", - заявил Пашинян , отвечая на вопрос, будет ли обсужден вопрос передачи концессии на армянские железные дороги казахстанской стороне в ходе визита в Армению главы МИД Казахстана.

При этом он допустил, что во время визита в Армении казахстанской делегации возможны обсуждения вопросов, связанных с коммуникациями.

В феврале Пашинян заявил, что какая-либо страна, имеющая дружественные отношения и с Россией, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами страны. Он считает, что это могут быть, в частности Казахстан , Объединённые Арабские Эмираты или Катар

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил РИА Новости, Россия никому никаких концессий отдавать не планирует и на официальном уровне коллеги в Армении с российской стороной эти вопросы не обсуждали.