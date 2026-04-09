Рейтинг@Mail.ru
Армения не будет обсуждать за спиной России вопросы по ж/д, заявил Пашинян - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 09.04.2026 (обновлено: 12:21 09.04.2026)
Армения не будет обсуждать за спиной России вопросы по ж/д, заявил Пашинян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Ереван не собирается обсуждать за спиной у Москвы вопросы, связанные с железными дорогами, сообщил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы за спиной России или вопреки России ничего не собираемся делать, во всяком случае на данном этапе, когда возможности диалога широки и открыты. Мы продолжим работу", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос, будет ли обсужден вопрос передачи концессии на армянские железные дороги казахстанской стороне в ходе визита в Армению главы МИД Казахстана.
При этом он допустил, что во время визита в Армении казахстанской делегации возможны обсуждения вопросов, связанных с коммуникациями.
В феврале Пашинян заявил, что какая-либо страна, имеющая дружественные отношения и с Россией, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами страны. Он считает, что это могут быть, в частности Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты или Катар
Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил РИА Новости, Россия никому никаких концессий отдавать не планирует и на официальном уровне коллеги в Армении с российской стороной эти вопросы не обсуждали.
В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
АрменияРоссияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала