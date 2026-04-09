Финансирование лечения онкозаболеваний по ОМС с 2019 года выросло вдвое
10:00 09.04.2026
Финансирование лечения онкозаболеваний по ОМС с 2019 года выросло вдвое

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Финансирование лечения онкозаболеваний по ОМС в 2025 году составило 433,1 миллиарда рублей — на 12% больше, чем в предыдущем году, и в 2,3 раза больше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Как отметили в ФОМС, увеличение финансирования более ранней диагностики онкозаболеваний, разных видов терапии и хирургических вмешательств способствуют более эффективному лечению и, как следствие, улучшению прогнозов для пациентов.
"Благодаря реализации федеральных программ значительно улучшились показатели ранней диагностики – теперь 61,2% случаев выявляются на ранних стадиях, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущими периодами. Под длительным диспансерным наблюдением находится уже 60,1% пациентов, что на 10,5% больше, чем в 2019 году", – уточнил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин, его слова цитирует пресс-служба.
Комплексный подход к борьбе с онкологическими заболеваниями, включающий раннюю диагностику, диспансерное наблюдение, своевременное лечение, в том числе с применением инновационных методов, приносит реальные результаты и помогает спасать жизни людей, резюмировали в ФОМС.
 
