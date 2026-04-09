Гол и пас Подколзина помогли "Эдмонтону" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
07:41 09.04.2026 (обновлено: 07:56 09.04.2026)
Гол и пас Подколзина помогли "Эдмонтону" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ

Шайба и передача Подколзина помогли "Эдмонтону" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин
Нападающий Эдмонтона Василий Подколзин - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Соцсети клуба НХЛ "Эдмонтон"
Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Сан-Хосе
2 : 5
Эдмонтон
04:27 • Macklin Celebrini
(Дмитрий Орлов, Will Smith)
24:37 • Кифер Шервуд
(Александр Веннберг, Уильям Эклунд)
06:18 • Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Василий Подколзин)
18:38 • Василий Подколзин
(Райан Нюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
23:33 • Джек Рослович
(Коннор Макдэвид)
25:53 • Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Маттиас Экхольм)
34:13 • Коннор Макдэвид
(Джек Рослович)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) в пользу гостей, у которых отличились Коннор Макдэвид (7, 26 и 35-я минуты), Василий Подколзин (19) и Джек Рослович (24). В составе проигравших шайбы забросили Маклин Селебрини (5) и Кифер Шервуд (25).
Макдэвид, помимо 15-го хет-трика в регулярных чемпионатах, также отметился двумя голевыми передачами и был признан первой звездой матча. Всего на его счету 133 очка (47 голов + 86 передач) в текущем сезоне, канадец является лучшим бомбардиром лиги и опережает идущего вторым россиянина Никиту Кучерова из "Тампа-Бэй Лайтнинг" на шесть очков. Для Макдэвида этот чемпионат стал третьим со 130 и более очками. Больше него подобных сезонов лишь у Уэйна Гретцки (13), Марио Лемье (6) и Фила Эспозито (4).
Подколзин также отдал голевую передачу. Этот сезон является самым успешным для россиянина, на его счету 37 (19+18) очков в 79 играх.
"Эдмонтон" с 90 очками возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона. "Сан-Хосе" (81 очко) идет пятым.
