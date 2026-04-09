Гол и пас Подколзина помогли "Эдмонтону" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) в пользу гостей, у которых отличились Коннор Макдэвид (7, 26 и 35-я минуты), Василий Подколзин (19) и Джек Рослович (24). В составе проигравших шайбы забросили Маклин Селебрини (5) и Кифер Шервуд (25).
Макдэвид, помимо 15-го хет-трика в регулярных чемпионатах, также отметился двумя голевыми передачами и был признан первой звездой матча. Всего на его счету 133 очка (47 голов + 86 передач) в текущем сезоне, канадец является лучшим бомбардиром лиги и опережает идущего вторым россиянина Никиту Кучерова из "Тампа-Бэй Лайтнинг" на шесть очков. Для Макдэвида этот чемпионат стал третьим со 130 и более очками. Больше него подобных сезонов лишь у Уэйна Гретцки (13), Марио Лемье (6) и Фила Эспозито (4).
Подколзин также отдал голевую передачу. Этот сезон является самым успешным для россиянина, на его счету 37 (19+18) очков в 79 играх.
"Эдмонтон" с 90 очками возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона. "Сан-Хосе" (81 очко) идет пятым.