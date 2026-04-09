"И я бы на ноль отстоял!" Мостовой оценил игру Сафонова с "Ливерпулем" - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
14:00 09.04.2026 (обновлено: 14:21 09.04.2026)
"И я бы на ноль отстоял!" Мостовой оценил игру Сафонова с "Ливерпулем"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, оценивая игру российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля", пошутил, что он бы тоже мог отстоять на ноль в этой встрече.
"ПСЖ" в Париже в среду обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0. Англичане нанесли по воротам хозяев три удара, из них ни одного в створ ворот. В предыдущих матчах Сафонов совершил несколько ошибок, за которые его подвергли критике во французских СМИ.
"Я стараюсь все оценивать профессионально, по-футбольному. Недели три назад все начали хаять Максименко в "Спартаке" - помните же? "Десять мячей за три игры, Максименко никакой, надо менять". Я сказал тогда: ребята, успокойтесь, сейчас "Спартак" в следующих играх не пропустит несколько раз, и будете его хвалить. Это же футбол, а не наука! И здесь то же самое. Сафонов стоит в команде, которая одна из лучших в Европе. Играет, получает удовольствие. Там ошибся, здесь ошибся, если бы ошибки приводили к поражениям, другое дело, но они же выигрывают", - сказал Мостовой.
"Да, с "Ливерпулем" он отстоял на ноль. Но "Ливерпуль" нанес три удара по воротам, в створ ни одного. Так и я бы на ноль отстоял! - со смехом добавил собеседник агентства. - Обычная нормальная игра Матвея. Не было там ничего такого".
