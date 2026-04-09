"И я бы на ноль отстоял!" Мостовой оценил игру Сафонова с "Ливерпулем"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, оценивая игру российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля", пошутил, что он бы тоже мог отстоять на ноль в этой встрече.

"Да, с "Ливерпулем" он отстоял на ноль. Но "Ливерпуль" нанес три удара по воротам, в створ ни одного. Так и я бы на ноль отстоял! - со смехом добавил собеседник агентства. - Обычная нормальная игра Матвея. Не было там ничего такого".