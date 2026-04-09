"Металлург" обыграл "Торпедо" на старте серии второго раунда Кубка Гагарина

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" дома нанес поражение нижегородскому "Торпедо" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Магнитогорске в четверг и завершилась со счетом 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. В составе "Металлурга" шайбы забросили Даниил Вовченко (4-я минута), Владимир Ткачев (7), Данила Паливко (28) и Никита Михайлис (30). У "Торпедо" дубль оформил Владислав Фирстов (13 и 35), еще одним голом отметился Василий Атанасов (16).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Металлурга". Второй матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля.
"Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь". "Торпедо" финишировало на шестой строчке в Западной конференции и в 1/8 финала Кубка Гагарина нанесло поражение череповецкой "Северстали" со счетом 4-1.