Захарова рассказала о космосе как о поле битвы идеологий

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Космос в период Холодной войны стал одновременно полем конфликта и инструментом его смягчения для СССР и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова приняла участие в проекте Радио Sputnik и ON Медиа (ранее - МТС Медиа) "Первые среди звезд", где озвучила четвертый эпизод подкаста "Космос и идеология", посвященный политико-дипломатическому измерению космической гонки. В выпуске речь идет о том, как космос стал ареной противостояния времен Холодной войны, о роли советской дипломатии в формировании международного космического права и о том, как СССР последовательно отстаивал принцип мирного освоения космического пространства.

"Космос оказался одновременно и полем конфликта, и инструментом его смягчения. Это был язык, на котором СССР и США , при всей жесткости противостояния, учились признавать взаимную уязвимость и общую ответственность", - рассказала Захарова в выпуске

Она отметила, что космическое противостояние имело и другое, не менее важное измерение - идеологическое, где каждая из сверхдержав выстраивала собственную систему образов и смыслов.