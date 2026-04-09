Захарова рассказала о космосе как о поле битвы идеологий
13:03 09.04.2026
Захарова рассказала о космосе как о поле битвы идеологий

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Космос в период Холодной войны стал одновременно полем конфликта и инструментом его смягчения для СССР и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова приняла участие в проекте Радио Sputnik и ON Медиа (ранее - МТС Медиа) "Первые среди звезд", где озвучила четвертый эпизод подкаста "Космос и идеология", посвященный политико-дипломатическому измерению космической гонки. В выпуске речь идет о том, как космос стал ареной противостояния времен Холодной войны, о роли советской дипломатии в формировании международного космического права и о том, как СССР последовательно отстаивал принцип мирного освоения космического пространства.
"Космос оказался одновременно и полем конфликта, и инструментом его смягчения. Это был язык, на котором СССР и США, при всей жесткости противостояния, учились признавать взаимную уязвимость и общую ответственность", - рассказала Захарова в выпуске.
Она отметила, что космическое противостояние имело и другое, не менее важное измерение - идеологическое, где каждая из сверхдержав выстраивала собственную систему образов и смыслов.
"Советская космическая пропаганда была глубоко встроена в ткань повседневной жизни и служила опорой единой идеологической картины. Американская - более фрагментарна, теснее связана с рынком, наукой, государственной символикой. Для СССР космос стал языком, на котором государство объясняло гражданам, кто мы и куда идем", - рассказала Захарова.
Подкаст "Первые среди звезд" выходит в рамках Недели космоса и при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при Президенте России и Российского исторического общества.
Ведущими проекта стали гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, министр культуры Ольга Любимова, статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
