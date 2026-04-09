"Русский киллер": Америка прощается с Овечкиным?

"Вашингтон" обыграл "Торонто" в матче чемпионата НХЛ. Для Александра Овечкина эта игра, возможно, стала последней в его карьере в Канаде.

Последние шансы клуба Овечкина

В концовке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" приложил много усилий, чтобы спасти сезон и продлить его, обеспечив себе участие в плей-офф. Но эти усилия "столичные" сами же практически обесценили и перечеркнули ужасными матчами в Ньюарке и в Нью-Йорке, поочередно проиграв местным "Нью-Джерси Девилз" (3:7) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (1:8), которые уже давно ни на что не рассчитывают и ни за что не борются. Если до кошмара на "Мэдисон Сквер Гарден" шансы "Вашингтона" попасть в плей-офф были пусть и низкими, но все равно оценивались в районе 20%, то после необъяснимого провала в игре с одной из худших команд чемпионата вероятность участия "Кэпиталз" в Кубке Стэнли-2026 стала практически нулевой.

Ситуация в турнирной таблице Восточной конференции среди тех, кто борется за место в зоне уайлд-карда, до сегодняшнего игрового дня была следующей:

"Бостон Брюинз" * — 96 очков в 79 матчах, 43 победы;

"Оттава Сенаторз" * — 92 очка в 78 матчах, 41 победа;

"Коламбус Блю Джекетс" — 90 очков в 78 матчах, 39 побед;

"Детройт Ред Уингз" — 89 очков в 78 матчах, 40 побед;

"Нью-Йорк Айлендерс" — 89 очков в 78 матчах, 42 победы;

"Вашингтон Кэпиталз" — 87 очков в 78 матчах, 39 побед.

* - идут в зоне уайлд-карда.

Отставание "Кэпиталз" от идущих третьими в Столичном дивизионе "Филадельфии Флайерз" (92 очка в 78 матчах, 40 побед) составляло пять очков. Для "Вашингтона" попадание в плей-офф при таких условиях выглядит невыполнимой задачей. Для благополучного исхода у "столичных" должно сработать слишком много совпадений при условии, если они сами перестанут терять очки. Максимум, который они могли набрать за оставшиеся четыре матча в "регулярке", составлял восемь баллов. Из них "Вашингтон" должен набрать минимум шесть очков, а конкуренты "Кэпс" — ни одного.

Сегодня подопечные Спенсера Карбери сыграли в Торонто против местных "Мейпл Лифс". Для "Вашингтона" этот матч стал первым и последним в Торонто в рамках текущего сезона, а "листья" оказались последними соперниками "Кэпиталз" из Атлантического дивизиона. Как и предыдущие оппоненты "столичных", "Торонто" уже давно формально завершил сезон. "Мейпл Лифс" потеряли все шансы на попадание в плей-офф, и сейчас подопечные Крейга Беруби попросту доигрывают ужасный для них год. Предыдущие два очных матча против "Вашингтона", которые состоялись еще в конце 2025-го и прошли в столице США, "листья" проиграли (2:4, 0:4).

К третьей встрече в рамках этой сезонной серии против "Торонто" тренерский штаб "Кэпиталз" произвел несколько изменений. Во-первых, "Вашингтон" вынужденно заменил получившего повреждение голкипера Чарли Линдгрена, который пережил кошмар в Нью-Йорке с восемью пропущенными шайбами, и вызвал из фарм-клуба Митчелла Гибсона в качестве подстраховки. Во-вторых, "Кэпс" дали шанс юному белорусскому форварду Илье Протасу — младшему брату Алексея Протаса.

Протас-младший был выбран "Вашингтоном" в третьем раунде драфта НХЛ-2024 под общим 75-м номером. На том же драфте "Кэпиталз" выбрали и защитника Коула Хатсона, который уже вовсю играет за основную команду "столичных".

Овечкин прощается с Канадой? Или нет?

Пока "Вашингтон" дает шансы юным и молодым игрокам, все внимание сконцентрировано на опытных хоккеистах. Точнее — на одном опытном хоккеисте. Карьерное будущее Александра Овечкина является самой обсуждаемой темой на протяжении всего сезона, и до сих пор лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ не принял решение относительно того, попрощается он с хоккеем по окончании этого сезона или нет. Перед матчем с "Торонто" Овечкин, которого "Вашингтон" выдвинул в качестве своего кандидата на приз "Билл Мастертон Трофи" (ежегодно вручается хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность игре), выступил с заявлением о том, что ответ на самый популярный сейчас вопрос он даст только летом.

« "Когда любишь что-то, то делаешь это от всего сердца. Я люблю играть в хоккей, люблю забивать голы. Мы примем решение летом. Мне нужно поговорить со своей семьей, с владельцем клуба, с руководством. Летом я приму решение. В сентябре мне исполнится 41 год, поэтому к этому делу мне нужно подойти с умом", — сказал Овечкин в беседе с Джоном Уолтоном, который комментирует матчи "Вашингтона" по радио.

Формально ничего нового в этом заявлении нет. Овечкин и ранее в ответ на каждый подобный вопрос утверждал, что решение о карьерном будущем он примет только после сезона. Однако последнее заявление Александра Михайловича стало главной темой дня в Северной Америке. Эту тему активно растиражировали крупные североамериканские СМИ и официальный сайт НХЛ. Именно с этим вопросом Овечкина окружила толпа журналистов после утренней тренировки "Вашингтона" в Торонто. Российский нападающий отбивался от этих реплик как мог. Возможно, это было связано с тем, что недавно один из журналистов канала Sportsnet сообщил, что Овечкин якобы предпочтет повторить путь Уэйна Гретцки, который объявил о завершении карьеры за два дня до своего последнего матча в НХЛ, и что Александру Михайловичу, дескать, не по душе прощальное турне вроде того, что было организовано для Анже Копитара в этом сезоне.

« "Мне все еще нравится это все. Мне все еще весело. Я все еще рад делить одну раздевалку с командой. Все люди разные, если говорить откровенно. Уэйн — это один человек. Копитар — другой. Если что-то происходит, значит, это происходит. Вы, думаю, обо всем узнаете. Это просто вопрос здоровья, понимаете? Если бы мне было 35 лет или 25, то это было бы одно дело. Но когда тебе 40 лет, то нужно думать о будущем", — заявил Овечкин.

Уже после свежих высказываний Александра Михайловича Sportsnet вновь выступили с мыслью о том, что нынешний сезон, вероятно, станет последним для россиянина в НХЛ, и что лидер "Кэпиталз" намеренно избегает искусственного создания ажиотажа, который может навредить команде. Логика канадских СМИ ясна — сегодня Овечкин провел, возможно, последний матч в Канаде.

"Величайший голеадор всех времен не заинтересован в том, чтобы подогревать интерес к своему, возможно, последнему матчу в Канаде. Но если вы ищете подсказки и задаетесь вопросом, действительно ли Овечкин поет свою лебединую песню, то его одноклубник Дилан Строум дает одну из них. По его словам, Овечкин не желает проведения прощального турне. Возможно, из-за того, что он уже получил свой опыт в прошлом сезоне во время великой погони за рекордом по голам в чемпионатах НХЛ, когда на протяжении нескольких месяцах "Кэпиталз" выглядели будто передвижной цирк. Их окружали толпы журналистов, постоянное внимание, нехватка времени. Достижения команды пусть и были впечатляющими, но они были второстепенными по сравнению с достижением конкретного игрока. Возможно, Овечкин хочет обойтись без каких-либо объявлений и церемоний. Возможно, в следующий раз, когда Овечкин приедет в Торонто на хоккейное мероприятие, он окажется где-то совсем рядом — в Зале хоккейной славы", — написал Люк Фокс из Sportsnet.

Впрочем, не все канадцы адаптируются к мысли о, возможно, последней очной встрече с Овечкиным. В Торонто все еще опасаются, что российский голеадор найдет в себе силы как минимум один сезон потрепать нервы "Мейпл Лифс" и другим командам лиги.

« "Вратари НХЛ, берегитесь. Алекс Овечкин, киллер "Листьев" (можно счесть как за "Торонто", так и за все клубы "Страны кленового листа"), может не завершить карьеру в 40 лет. "Вашингтон" и НХЛ в целом трудно представить без Овечкина. Возможно, так будет и в следующем сезоне. "Великая восьмерка" летом обдумает свое будущее, пока он ссылается на семью, здоровье и желание играть", — отметил автор Toronto Star Кевин Макгрэн.

"Вашингтон" не сдается?

В матче против "Торонто" подопечные Спенсера Карбери сыграли именно так, как должны были сыграть несколькими днями ранее в Нью-Йорке. Тем разгромным поражением на "Мэдисон Сквер Гарден", из-за которого шансы "Кэпиталз" попасть в плей-офф стали ничтожными, "столичные" будто бы сняли с себя груз ответственности за результат и провели довольно будничный, спокойный матч — без нервов и необъяснимых ошибок.

Нельзя сказать, что "Мейпл Лифс" не сопротивлялись "Вашингтону", но откровенной опасности у ворот Логана Томпсона ни Вильям Нюландер, ни Джон Таварес не создали. И хотя "листья" по общему числу бросков в створ пусть и с минимальным перевесом, но все же превзошли гостей (21:20), но эти броски практически не несли в себе угрозу. При этом и "Кэпиталз" в позиционном нападении показали мало интересного. Обе команды уделили много времени борьбе за шайбу и соревновались в том, кто допустит меньшее количество потерь. В этом споре лучшими оказались "столичные".

Каждый гол "Вашингтона" стал результатом быстрых контрвыпадов. Так, в середине первого периода "Кэпиталз" поймали "Торонто" на позиционной ошибке в средней зоне и убежали "два в одного", и Дилану Строуму не составило большого труда вонзить шайбу в сетку ворот после точной передачи от Энтони Бовиллье. В самом дебюте второго периода "Мейпл Лифс" откровенно провалились на чужой синей линии и совсем забыли про выбежавшего со скамейки штрафников Райана Леонарда: талантливый форвард "Вашингтона" после изящного паса от Тома Уилсона через центр убежал один на один с вратарем хозяев площадки и эту дуэль выиграл. Через несколько минут после этого "Кэпс" закрыли все вопросы о победителе: Мартин Фехервари, подключившись в атаку по левому краю, мощно прострелил на пятак, и шайба рикошетом от конька защитника "Торонто" Джейка Маккейба влетела в ворота.

У "Вашингтона" в этом сезоне было несколько случаев, когда они умудрялись упускать комфортное преимущество в счете. В том числе и при 3:0 в свою пользу. Но сегодня "Кэпиталз" были далеки от такого курьеза, так как и сами сыграли весьма уверенно, и соперник не сделал ничего для того, чтобы попробовать оформить камбэк. Под занавес встречи подопечные Карбери забили вновь и установили окончательный счет в матче: после перепасовки братьев Протасов по пустым воротам точно бросил Коул Хатсон, а дебютировавший в НХЛ Илья Протас записал на свой счет первый результативный балл в карьере в сильнейшей лиге мира.

