"Вашингтон" обыграл "Торонто", Овечкин очков не набрал - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
05:14 09.04.2026
"Вашингтон" обыграл "Торонто", Овечкин очков не набрал

"Вашингтон" обыграл "Торонто" в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 апреля 2026 • начало в 02:30
Завершен
Торонто
0 : 4
Вашингтон
13:22 • Дилан Строум
(Энтони Бовилье, Мартин Фехервари)
20:40 • Ryan Leonard
(Том Уилсон)
22:53 • Мартин Фехервари
(Дилан Строум, Джастин Сурдиф)
56:10 • Cole Hutson
(Алексей Протас, Ilya Protas)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Дилан Строум (14-я минута), Райан Леонард (21), Мартин Фехервари (23) и Коул Хатсон (57).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут и 36 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот и очков не набрал.
Форвард "Кэпиталз" Иван Мирошниченко заблокировал один бросок и применил один силовой прием. В составе "столичных" дебютный матч в НХЛ провел белорусский нападающий Илья Протас, который является младшим братом форварда "Вашингтона" Алексея Протаса. В матче против "Мейпл Лифс" он отметился голевой передачей.
"Вашингтон" одержал пятую победу в последних семи матчах. "Столичные" имеют в своем активе 89 очков после 79 матчей. Подопечные Спенсера Карбери отстают от зоны уайлд-кард на три балла. "Торонто" потерпел третье поражение подряд.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" уступили "Баффало Сейбрз" (3:5). Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 26. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков очков не набрал.
Футбол
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    0
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ливерпуль
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вашингтон
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    3
    5
