"Вашингтон" обыграл "Торонто", Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Дилан Строум (14-я минута), Райан Леонард (21), Мартин Фехервари (23) и Коул Хатсон (57).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут и 36 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот и очков не набрал.

Форвард "Кэпиталз" Иван Мирошниченко заблокировал один бросок и применил один силовой прием. В составе "столичных" дебютный матч в НХЛ провел белорусский нападающий Илья Протас, который является младшим братом форварда "Вашингтона" Алексея Протаса. В матче против "Мейпл Лифс" он отметился голевой передачей.

"Вашингтон" одержал пятую победу в последних семи матчах. "Столичные" имеют в своем активе 89 очков после 79 матчей. Подопечные Спенсера Карбери отстают от зоны уайлд-кард на три балла. "Торонто" потерпел третье поражение подряд.