КДК дисквалифицировал футболиста "Ахмата" Силву на два матча

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал футболиста грозненского "Ахмата" Исмаэла Силву на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте РФС.
В субботу "Ахмат" дома уступил "Краснодару" (0:1) в матче 23-го тура чемпионата России. В добавленное ко второму тайму время Силва ударил локтем в голову нападающего команды гостей Хуана Боселли.
Сообщается, что санкция к футболисту применена за агрессивное поведение в соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС.