Капитан сборной Италии прокомментировал слухи о бонусе за выход в финал ЧМ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Капитан сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию о том, что перед решающим стыковым матчем игроки требовали бонус за выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года.
Ранее издание La Repubblica сообщило о том, что итальянские футболисты пытались договориться о бонусе в 300 тысяч евро в раздевалке перед матчем со сборной Боснии и Герцеговины, в котором позднее уступили в серии пенальти и не пробились на чемпионат мира в США, Мексике и Канаде. После этого в отставку подали главный тренер команды Дженнаро Гаттузо и президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина. Италия не может квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд
31 марта 2026 • начало в 21:45
Закончен (П)
79’ • Харис Табакович
121’ • Бенджамин Тахирович (П)
121’ • Харис Табакович (П)
121’ • Kerim Alajbegovic (П)
121’ • Esmir Bajraktarevic (П)
15’ • Мойзе Кин
121’ • Сандро Тонали (П)
"Меня задели комментарии и замечания по поводу предполагаемых бонусов, которые мы якобы просили. Как капитан, я никогда не просил ни одного евро у сборной Италии. Как и на любых соревнованиях, сборная дарит подарки игрокам, прошедшим отбор на турнир. Вот и все. Никто никогда ничего не просил у федерации: нашим подарком была поездка на чемпионат мира, но мы туда не попали. То, что было опубликовано, меня задело. Повторяю, никто никогда не просил никаких бонусов", - сказал Доннарумма в интервью Sky Sport Italia.