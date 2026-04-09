Чемпионка рассказала, как купила квартиру у обманутой пенсионерки

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Победительница чемпионата Европы по хоккею на траве в третьем дивизионе Елизавета Дианова рассказала РИА Новости, что на ее имя начали открывать заявки на микрозаймы после продажи квартиры пенсионерке, которая позже заявила, что рассталась с жилплощадью под влиянием мошенников.
"Я владела единственной квартирой в Санкт-Петербурге и решила ее продать, так как хотела переехать на Васильевский остров поближе к работе. Продавала ее довольно долго и в марте вышла на задаток по продаже. В тот момент я работала в агентстве недвижимости, как раз в то время в агентство обратилась та самая женщина с намерением продать свою квартиру, она лично созванивалась, встречалась, общалась со своим агентом по недвижимости", - заявила Дианова.
Клишина должна была отработать квартиру, заявила Журова
30 января, 15:08
"Я узнала всю информацию, расспросила, в связи с чем у нее (собственницы) срочная продажа и почему она хочет переехать. Она объяснила свою срочность тем, что ей понадобилось выкупить половину дачи с участком у своей сестры, это место ей дорого, и поэтому она не хочет, чтобы кто-то другой перекупил эту недвижимость. Также я расспросила про ее родственников, не может ли ей кто-то помочь, на что она ответила, что она в здравом уме и светлой памяти и не нуждается в том, чтобы ей кто-то помогал. Я по максимуму разузнала информацию о квартире и о самой женщине, у меня не возникло ни одного подозрения, что в сделке может пойти что-то не так", - добавила она.
Дианова отметила, что сделала все необходимое для проверки сделки. "Я заказала юридическую проверку самой собственницы и объекта недвижимости, все было идеально, для полной безопасности, я решила запросить справки из ПНД/НД и тестирования мозговой деятельности с энцефалограммой головного мозга, чтобы убедиться, что никаких возрастных изменений не будет обнаружено", - заявила Дианова.
Спортсменка добавила, что во время выхода на сделку женщина находилась в адекватном состоянии, и никто, включая сотрудников банка, не заметил ничего подозрительного в ее поведении. Чемпионка Европы заявила, что заподозрила мошеннические действия после покупки квартиры. "Когда подходил срок приемки мной квартиры, Ирина позвонила агенту и сказала, что не успевает собрать вещи, мы согласовали еще несколько дней на переезд. И через несколько дней со мной связался незнакомый человек, представился родственником женщины и сказал, что ее обманули, и что они написали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. После этого он предложил мне встретиться и "откатить" сделку, но уже на него", - сказала хоккеистка.
"Я заподозрила мошеннические действия уже со стороны этого человека, как будто таким образом они хотели завладеть квартирой женщины. Я в смутных историях никогда не участвую и поэтому отказалась. Также в это время меня начали вызывать в следственный комитет, на допросы. На мое имя стали открывать заявки в микрофинансовых организациях на предмет взятия микрозаймов, а также с "левых" телефонов стали приходить сообщения о встречи без протокола. Женщина освободила квартиру, я вступила в права владения и начала планировать ремонт. Спустя несколько месяцев мне пришло уведомление из суда", - заключила собеседница агентства.