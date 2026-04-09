Рейтинг@Mail.ru
Чемпионка рассказала, как купила квартиру у обманутой пенсионерки - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 09.04.2026 (обновлено: 21:55 09.04.2026)
Чемпионка рассказала, как купила квартиру у обманутой пенсионерки

Хоккеистка Дианова рассказала, как на нее оформили микрозаймы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей на траве
Хоккей на траве - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккей на траве. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Победительница чемпионата Европы по хоккею на траве в третьем дивизионе Елизавета Дианова рассказала РИА Новости, что на ее имя начали открывать заявки на микрозаймы после продажи квартиры пенсионерке, которая позже заявила, что рассталась с жилплощадью под влиянием мошенников.
«
"Я владела единственной квартирой в Санкт-Петербурге и решила ее продать, так как хотела переехать на Васильевский остров поближе к работе. Продавала ее довольно долго и в марте вышла на задаток по продаже. В тот момент я работала в агентстве недвижимости, как раз в то время в агентство обратилась та самая женщина с намерением продать свою квартиру, она лично созванивалась, встречалась, общалась со своим агентом по недвижимости", - заявила Дианова.
Дарья Клишина - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Клишина должна была отработать квартиру, заявила Журова
30 января, 15:08
«
"Я узнала всю информацию, расспросила, в связи с чем у нее (собственницы) срочная продажа и почему она хочет переехать. Она объяснила свою срочность тем, что ей понадобилось выкупить половину дачи с участком у своей сестры, это место ей дорого, и поэтому она не хочет, чтобы кто-то другой перекупил эту недвижимость. Также я расспросила про ее родственников, не может ли ей кто-то помочь, на что она ответила, что она в здравом уме и светлой памяти и не нуждается в том, чтобы ей кто-то помогал. Я по максимуму разузнала информацию о квартире и о самой женщине, у меня не возникло ни одного подозрения, что в сделке может пойти что-то не так", - добавила она.
Дианова отметила, что сделала все необходимое для проверки сделки. "Я заказала юридическую проверку самой собственницы и объекта недвижимости, все было идеально, для полной безопасности, я решила запросить справки из ПНД/НД и тестирования мозговой деятельности с энцефалограммой головного мозга, чтобы убедиться, что никаких возрастных изменений не будет обнаружено", - заявила Дианова.
Спортсменка добавила, что во время выхода на сделку женщина находилась в адекватном состоянии, и никто, включая сотрудников банка, не заметил ничего подозрительного в ее поведении. Чемпионка Европы заявила, что заподозрила мошеннические действия после покупки квартиры. "Когда подходил срок приемки мной квартиры, Ирина позвонила агенту и сказала, что не успевает собрать вещи, мы согласовали еще несколько дней на переезд. И через несколько дней со мной связался незнакомый человек, представился родственником женщины и сказал, что ее обманули, и что они написали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. После этого он предложил мне встретиться и "откатить" сделку, но уже на него", - сказала хоккеистка.
«
"Я заподозрила мошеннические действия уже со стороны этого человека, как будто таким образом они хотели завладеть квартирой женщины. Я в смутных историях никогда не участвую и поэтому отказалась. Также в это время меня начали вызывать в следственный комитет, на допросы. На мое имя стали открывать заявки в микрофинансовых организациях на предмет взятия микрозаймов, а также с "левых" телефонов стали приходить сообщения о встречи без протокола. Женщина освободила квартиру, я вступила в права владения и начала планировать ремонт. Спустя несколько месяцев мне пришло уведомление из суда", - заключила собеседница агентства.
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Чемпионка по хоккею на траве лишилась квартиры по "схеме Долиной"
Вчера, 13:59
 
МошенничествоСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала