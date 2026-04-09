Актеры-инвалиды, покорившие миллионы зрителей
06:38 09.04.2026

© РИА Новости | Народный артист СССР Зиновий Гердт в роли Адвоката в фильме Юрия Кары "Воры в законе"
Народный артист СССР Зиновий Гердт в роли Адвоката в фильме Юрия Кары "Воры в законе"
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Он был невысок ростом, заметно прихрамывал и по профессии числился слесарем. Но именно этот человек стал одной из самых ярких звезд советского искусства, а женщины по нему буквально сходили с ума. Речь, конечно, о Зиновии Гердте.
Фильмов с молодым Гердтом практически не существует, потому что в кино он начал сниматься только после сорока лет. И все же именно зрелый, прошедший войну и боль Гердт запомнился зрителям интеллигентным, тонким юмором и невероятной харизмой.
В годы войны саперные работы едва не стоили Зиновию Гердту ноги. Он разминировал поле, чтобы пропустить советские танки, и получил тяжелейшее ранение. Кстати, у Гердта была возможность отсидеться в тылу, театр дал ему бронь. Но он даже не думал прятаться. Пришел в военкомат одним из первых, быстро выучился на сапера и ушел на фронт добровольцем.
© РИА Новости | Леонид Куравлев и Зиновий Гердт в фильме "Золотой теленок"
Леонид Куравлев и Зиновий Гердт в фильме "Золотой теленок"
Когда медики настаивали на ампутации, актер умолял спасти конечность. Хирурги сумели сохранить ногу, однако она стала короче. До конца дней Гердт заметно прихрамывал. Но зрители этого почти не замечали, их завораживали его голос, интонация, невероятная сценическая выразительность.
Павел Луспекаев, тот самый Верещагин из "Белого солнца пустыни" ушел на фронт добровольцем в 1943 году. В партизанском отряде получил ранение разрывной пулей в руку. Врачи хотели ампутировать, но Луспекаев, теряя сознание, взял с них слово этого не делать. И руку удалось сохранить.
Куда страшнее оказались отмороженные на войне ноги. Спустя годы у актера развился облитерирующий эндартериит болезнь, при которой кровообращение почти останавливается. Спасая жизнь, врачи ампутировали часть стопы. Луспекаев продолжал играть в чудовищной боли. Врачи прописывали морфий, но актер отказался: он боялся, что лекарство притупит эмоции и разрушит ту самую правду, ради которой зритель и приходит в театр. Фальши он не прощал ни себе, ни другим.
© РИА Новости / Александр Лыскин | Артист Центрального театра кукол Зиновий Гердт на репетиции
Артист Центрального театра кукол Зиновий Гердт на репетиции
Актер Андрей Зибров лишился глаза в мирное время. Он вступился за жену, к которой на улице пристали двое. Один из нападавших выстрелил актеру в голову. Пуля попала прямо в глаз.
Супруга мгновенно вызвала скорую, но спасти глаз не удалось. Лечение и протез оплачивали друзья, коллеги и благодарные зрители. Стрелявший получил срок. А Зибров, до этого много снимавшийся в сериалах (таких как "Спецназ", "Агент национальной безопасности", "Убойная сила"), после трагедии ушел в театр. Сегодня он служит в Театре эстрады имени Аркадия Райкина.
 
 
 
