https://ria.ru/20230428/aktery-1868220868.html

С фронта — на экраны: актеры, которые воевали за Родину

С фронта — на экраны: актеры, которые воевали за Родину - РИА Новости, 28.04.2023

С фронта — на экраны: актеры, которые воевали за Родину

Многие известные артисты театра и кино сражались за Родину, некоторые участвовали даже не в одной войне, были тяжело ранены. О героях фронта и всенародно... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:00

2023-04-28T08:00

2023-04-28T08:02

культура

ленинград

прибалтика

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вгик

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Многие известные артисты театра и кино сражались за Родину, некоторые участвовали даже не в одной войне, были тяжело ранены. О героях фронта и всенародно любимых актерах — в материале РИА Новости накануне Дня Победы.Юрий Никулин прошел две войны: финскую и Великую Отечественную. Сражался в составе зенитной батареи — был не только артиллеристом, но и отлавливал фашистских диверсантов, которые пытались пробраться в расположение наших частей.Участвовал в снятии блокады Ленинграда, а День Победы встретил в Прибалтике. Сам артист вспоминал: "Никто не знал, как и чем выразить счастье. В воздух стреляли из автоматов, пистолетов, винтовок... Недалеко от нас стоял полуразвалившийся сарай... Мы подожгли сарай и прыгали вокруг него как сумасшедшие…"Анатолия Папанова в самом начале Великой Отечественной бросили на Харьковское направление, в самую гущу боев. В первом сражении из 42 солдат в живых осталось всего 14. Лучший друг артиста, Алик Рафаевич, учившийся во ВГИКе и мечтавший стать кинооператором, погиб прямо на глазах у Анатолия Дмитриевича. Как говорил потом Папанов: "Я видел, как люди седели за одну ночь… Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это прием войны".В одном из следующих боев Папанова тяжело ранило. Госпиталь, несколько операций, ампутация части стопы — будущего актера комиссовали, и на фронт он уже не вернулся. И решил продолжить увлечение театром. Это был своего рода вызов врагу. Человек, после ранения пригодный разве только для того, чтобы стать вахтером, пошел в артисты.Тяжелое ранение получил на фронте и Зиновий Гердт — на подступах к Харькову, участвуя в разминированнии полей. Молодая медсестра Вера Веденина спасла ему жизнь: протащила на себе несколько километров до санчасти. С ней Гердт общался до последних дней — на своем юбилейном вечере, состоявшемся за несколько недель до кончины, уже тяжело больной Зиновий Ефимович поднялся на сцену, чтобы сесть рядом с той, что вынесла его с поля боя.В госпитале Гердту провели пятнадцать операций, лечила его легендарная Ксения Винцетини — жена самого Сергея Павловича Королева. Именно она и сохранила ногу артисту, хотя некоторые из хирургов настаивали на ампутации. А за свои заслуги на войне Зиновий Ефимович получил орден Красной Звезды.Алексей Смирнов, один из самых популярных комических актеров Советского Союза, не любил вспоминать о фронтовом прошлом. А он прошел всю войну, был награжден медалями и орденами, во время одного из боев лично взял в плен семерых фашистов. Чуть-чуть не дошел до Берлина — из-за контузии Победу встретил в госпитале.Иннокентий Смоктуновский сражался на Курской дуге, освобождал Киев. Попал в окружение и в плен, но бежал, пробился к партизанам, а затем — обратно к своим, в регулярную армию. Его назначили командиром отделения. Освобождал Варшаву, дошел до Германии. А после войны с удивлением говорил: "Я ни разу не был ранен… Стоял под дулами фашистских автоматов, бежал из плена, был в окружении… А ранен не был ни разу".Элина Быстрицкая во время войны пошла на курсы медсестер и с 13 лет была санитаркой во фронтовом передвижном госпитале. Рядом с ней работали ее мать и сестра: перевязывали раненых, ассистировали во время операций, а после Победы к семье присоединился отец, вернувшийся с фронта, где тоже был врачом.Владимир Басов пошел на фронт добровольцем, стал командиром минометной батареи и практически до самой Победы провоевал на передовой. Войну закончил в звании капитана — и ему предлагали продолжить военную карьеру, но тяга к кинематографу пересилила, поступил во ВГИК.

https://ria.ru/20230426/pesni-1867659741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

ленинград, прибалтика, харьков, анатолий папанов, зиновий гердт, юрий никулин, вгик, кино, кино и сериалы