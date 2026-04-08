Рюдигер в нецензурной форме раскритиковал игру обороны "Реала"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Защитник испанского "Реала" Антонио Рюдигер раскритиковал игру своей команды в обороне в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов против немецкой "Баварии".
Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Рюдигер вышел в стартовом составе.
"Мы дважды облажались в моментах с пропущенными мячами. Мы сделали им два подарка. На этом уровне нельзя так легко терять мяч", - приводит слова Рюдигера, использовавшего ненормативную лексику, журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа назвал ошибки игроков команды позором.
"На этом уровне, если вы теряете мяч в опасных зонах, вам придется за это заплатить. Это позор. Но "Реал" может победить на любом стадионе в мире. У нас есть надежда", - заявил главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа.
Ответная встреча пройдет 15 апреля в Мюнхене. Победившая по сумме двух матчей команда в полуфинале Лиги чемпионов с сильнейшим клубом из пары "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия).