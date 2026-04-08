Рублев проиграл во втором круге "Мастерса" в Монте-Карло

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев не сумел выйти в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро.
В матче второго раунда посеянный под 13-м номером Рублев уступил бельгийцу Зизу Бергсу со счетом 4:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут.
В следующем круге Бергс, занимающий 47-е место в мировом рейтинге, сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3-й номер посева) - Кристиан Гарин (Чили).
Хачанов проиграл 27-й ракетке мира в первом круге "Мастерса"
