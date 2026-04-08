Бестемьянова назвала лидера в женском фигурном катании России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что в данный момент не стала бы выделять никого из российских фигуристок, отметив, что все же считает лидером Аделию Петросян.
Согласно данным Forbes, вице-чемпионка России, победительница финала Гран-при страны Алиса Двоеглазова заработала 5,57 млн рублей в сезоне-2025/26, Петросян - 4,27 млн рублей.
«
"Я бы не стала сейчас никого выделять, - ответила Бестемьянова на вопрос, считает ли Двоеглазову самой сильной фигуристкой России. - Я бы отметила все равно Петросян. Она выиграла чемпионат России".