Силовики предотвратили продажу частей подлодки за рубеж

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Силовики задержали россиянина, планировавшего передать детали двигателя подлодки за границу, сообщило управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Лицо, причастное к противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что злоумышленник пытался передать представителю другой страны комплектующие для ремонта двигателя от дизель-генератора — главной энергетической установки подлодок проекта "Варшавянка".