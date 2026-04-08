Силовики предотвратили продажу частей подлодки за рубеж
10:35 08.04.2026 (обновлено: 14:13 08.04.2026)

Силовики предотвратили продажу частей подлодки за рубеж

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Силовики задержали россиянина, планировавшего передать детали двигателя подлодки за границу, сообщило управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Лицо, причастное к противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что злоумышленник пытался передать представителю другой страны комплектующие для ремонта двигателя от дизель-генератора — главной энергетической установки подлодок проекта "Варшавянка".
Возбуждено уголовное дело о незаконном экспорте технологий, вооружений или военной техники.
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
