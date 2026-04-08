Передача Кучерова не помогла "Тампе" в матче против "Оттавы"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Оттаве завершилась со счетом 6:2 (0:0, 1:1, 5:1) в пользу хозяев, у которых отличились Джордан Спенс (16-я минута), Фабиан Зеттерлунд (43), Джейк Сэндерсон (45, 54), Тим Штюцле (53) и Шейн Пинто (57). В составе проигравших шайбы забросили Ник Пол (19) и Кори Перри (51).
08 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
35:46 • Джордан Спенс
42:45 • Фабиан Зеттерлунд
(Брэди Ткачук, Кэмерон Кротти)
44:39 • Джейк Сэндерсон
52:51 • Тим Штюцле
53:04 • Джейк Сэндерсон
56:41 • Шейн Пинто
38:23 • Ник Пол
50:35 • Кори Перри
Результативным пасом в эпизоде с голом Пола отметился российский нападающий Никита Кучеров. Он набрал 127-е очко (43 гола + 84 передачи) в 72 матчах нынешнего сезона и идет вторым в списке бомбардиров лиги.
Вышедшая ранее в плей-офф "Тампа" со 102 очками возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, где "Оттава" (92 очка) идет пятой.