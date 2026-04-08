Рейтинг@Mail.ru
Передача Кучерова не помогла "Тампе" в матче против "Оттавы"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
07:26 08.04.2026
Передача Кучерова не помогла "Тампе" в матче против "Оттавы"

"Тампа" проиграла "Оттаве" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : x.com/nhl
Никита Кучеров
© Фото : x.com/nhl
Никита Кучеров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Оттаве завершилась со счетом 6:2 (0:0, 1:1, 5:1) в пользу хозяев, у которых отличились Джордан Спенс (16-я минута), Фабиан Зеттерлунд (43), Джейк Сэндерсон (45, 54), Тим Штюцле (53) и Шейн Пинто (57). В составе проигравших шайбы забросили Ник Пол (19) и Кори Перри (51).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Оттава
6 : 2
Тампа-Бэй
35:46 • Джордан Спенс
(Брэди Ткачук, Тим Штюцле)
42:45 • Фабиан Зеттерлунд
(Брэди Ткачук, Кэмерон Кротти)
44:39 • Джейк Сэндерсон
(Тим Штюцле, Брэди Ткачук)
52:51 • Тим Штюцле
(Дилан Козенс, Дрейк Батерсон)
53:04 • Джейк Сэндерсон
(Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон)
56:41 • Шейн Пинто
38:23 • Ник Пол
(Кори Перри, Никита Кучеров)
50:35 • Кори Перри
(Райан Макдонаф, Ник Пол)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Результативным пасом в эпизоде с голом Пола отметился российский нападающий Никита Кучеров. Он набрал 127-е очко (43 гола + 84 передачи) в 72 матчах нынешнего сезона и идет вторым в списке бомбардиров лиги.
Вышедшая ранее в плей-офф "Тампа" со 102 очками возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, где "Оттава" (92 очка) идет пятой.
ХоккейСпортОттаваНик ПолФабиан ЗеттерлундТампа-Бэй ЛайтнингОттава СенаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Хоккей
    08.04 19:30
    Локомотив
    Салават Юлаев
  • Футбол
    08.04 22:00
    ПСЖ
    Ливерпуль
  • Футбол
    08.04 22:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Хоккей
    09.04 02:30
    Торонто
    Вашингтон
  • Хоккей
    09.04 02:00
    Рейнджерс
    Баффало
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала