Аналитик рассказала, где в России надо платить туристический налог

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Туристический налог в 2026 году введен в большинстве регионов России, наличие налога в регионе и его особенности можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, рассказала РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
"По сути турналог - это косвенный налог (как НДС), "вшивается" в цену размещения, поэтому в конечном счете его вносят туристы. Туристический налог - местный. Это значит, что в Налоговом кодексе установлены основные правила, максимальная и минимальная ставка, льготные категории, а конкретику устанавливают на местах. Если договор на размещение заключен со льготником, то турналог не начисляется", — отметила аналитик.
Турналог уплачивают фирмы и частные лица, которые предоставляют места для временного проживания. Также они должны быть включены в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, напомнила Мемрук.
Узнать, введен ли налог в регионе, можно на сайте ФНС, рассказала она. Так, на странице "Туристический налог" в верхнем левом углу нужно щелкнуть на значок "гео", выбрать из списка регион, а дальше посмотреть подраздел "Особенности регионального законодательства". "Там будут отметки о том, введен ли налог, если да, то будут конкретные ставки по муниципалитетам", — сказала Мемрук.
Согласно информации на сайте ФНС, среди российских регионов туристический налог ввели: Алтайский край, Калининградская область, Краснодарский край, Ленинградская , Мурманская, Нижегородская области, Башкирия, Дагестан, Татарстан, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Марий-Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва, Хакасия, Чечня и Чувашия.
Турналог в 2026 году также ввели Приморский и Хабаровский края, Московская, Архангельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Липецкая, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская области.
Кроме того, он действует в Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Запорожской областях, Камчатском, Забайкальском краях, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийский автономном округе-Югре, Чукотском АО, Луганской Народной Республике.
В Ингушетии установлен турналог в городах Магас, Назрань и Джейрахского района, в Удмуртской Республике налог введен в городе Ижевск, в Красноярском и Пермском краях, Иркутской, Калининградской, Тверской областях - на некоторых территориях.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляли 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. Минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки.
