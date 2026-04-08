Аналитик рассказала, где в России надо платить туристический налог

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Туристический налог в 2026 году введен в большинстве регионов России, наличие налога в регионе и его особенности можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, рассказала РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.

"По сути турналог - это косвенный налог (как НДС), "вшивается" в цену размещения, поэтому в конечном счете его вносят туристы. Туристический налог - местный. Это значит, что в Налоговом кодексе установлены основные правила, максимальная и минимальная ставка, льготные категории, а конкретику устанавливают на местах. Если договор на размещение заключен со льготником, то турналог не начисляется", — отметила аналитик.

Турналог уплачивают фирмы и частные лица, которые предоставляют места для временного проживания. Также они должны быть включены в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, напомнила Мемрук.

Узнать, введен ли налог в регионе, можно на сайте ФНС , рассказала она. Так, на странице "Туристический налог" в верхнем левом углу нужно щелкнуть на значок "гео", выбрать из списка регион, а дальше посмотреть подраздел "Особенности регионального законодательства". "Там будут отметки о том, введен ли налог, если да, то будут конкретные ставки по муниципалитетам", — сказала Мемрук.