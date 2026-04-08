Лунев вернулся в состав "Динамо" на матч Кубка России с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
17:29 08.04.2026 (обновлено: 19:11 08.04.2026)
Лунев вернулся в состав "Динамо" на матч Кубка России с "Краснодаром"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вратарь Андрей Лунев выйдет в стартовом составе московского "Динамо" на первый матч финала пути РПЛ Кубка России по футболу против "Краснодара", сообщается в официальном Telegram-канале турнира.
Встреча между командами пройдет в среду в Москве, начало - 18:15 мск. Ранее Лунев пропустил пять последних матчей "бело-голубых" из-за повреждения.
Стартовый состав "Динамо" выглядит следующим образом: Лунев (вратарь), Николас Маричаль, Давид Рикардо, Роберто Фернандес, Хуан Касерес, Рубенс Диас, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Бителло, Муми Нгамалё, Константин Тюкавин.
"Краснодар" начнет матч в следующем сочетании: Станислав Агкацев (вратарь), Лукас Оласа, Витор Тормена, Жубал, Валентин Пальцев, Александр Черников, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Хуан Боселли и Мозес Кобнан.
Ответная встреча пройдет в период с 5 по 7 мая в Краснодаре.
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    0
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ливерпуль
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вашингтон
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    3
    5
