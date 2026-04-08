Лагно потерпела третье поражение на турнире претенденток

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно проиграла китаянке Чжу Цзиньэр в девятом раунде шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.
Партия завершилась на 46-м ходу, Лагно играла черными фигурами.
В другой партии россиянка Александра Горячкина белыми сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана, партия завершилась после 37-го хода.
Результаты остальных партий:
- Тань Чжунъи (Китай) - Анна Музычук (Украина) - 0,5:0,5;
- Рамешбабу Вайшали (Индия) - Дивья Дешмукх (Индия) - 1:0.
По итогам девяти туров с 5,5 очка лидируют Вайшали и Чжу Цзиньэр. Далее идут Музычук (5), Дешмукх и Лагно (по 4,5), Горячкина и Асаубаева (по 4), замыкает таблицу Тань Чжунъи (3).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.