Чемпион обезоружил Кузнецова: "Локомотив" стал еще ближе к защите Кубка

"Локомотив" обыграл "Салават Юлаев" в первом матче серии второго раунда плей-офф. Ярославцы выиграли благодаря шайбе автора золотого гола-2025 Максима Шалунова и оставили свои ворота в неприкосновенности.

"Локомотив" готов к борьбе

Для ярославского "Локомотива" серия против московского "Спартака" в первом раунде плей-офф завершилась прогнозируемой победой (4-1). Но несмотря на то, что триумфатор противостояния определился всего лишь в пяти матчах, возможности для легкой прогулки "железнодорожники" не получили. Наставник действующих чемпионов Континентальной хоккейной лиги Боб Хартли по ходу серии и по ее завершении несколько раз выразил уважение "красно-белым" и отметил, какой классный бой им дал соперник. Насколько боевой прошла та дуэль, достаточно посмотреть на число проведенных силовых приемов. На двоих "Локомотив" и "Спартак" применили суммарно аж 326 хитов за пять игр — больше силовых приемов не было ни в одной другой паре первого раунда Кубка Гагарина-2026.

Для ярославцев этот опыт был не просто ценным, но и очень полезным. "Локомотив" сразу же избавил себя от разговоров о своем статусе неоспоримого фаворита и включил режим плей-офф с первых матчей. Такого, например, не было в прошлом сезоне, когда "железнодорожники" без какого-либо сопротивления и едва ли не на одном коньке обыграли "Торпедо" в первом раунде (4-0), но не без риска провалиться с огромным трудом одолели "Авангард" в семиматчевом противостоянии во втором раунде. В этом же сезоне к аналогичной стадии плей-офф "Локо" подошел в полной боевой готовности.

Тем любопытнее будет наблюдать за тем, что противопоставит действующим обладателям Кубка Гагарина их новый соперник. Год назад "Салават Юлаев" по сути без шансов проиграл "Локомотиву" в полуфинальной серии плей-офф, а сегодня уфимцы располагают куда менее классным по именам составом, чем тогда. С другой стороны, "зеленые" смогли удивить в первом раунде и, несмотря на то, что их оппонент екатеринбургский "Автомобилист" считался очевидным фаворитом, выиграли серию в шести матчах.

« "Локомотив" — хорошая, сбалансированная команда, которая строилась не один год. При Хартли ярославцы более агрессивно играют в давление, чем в прошлом году. В этой серии мы должны больше сфокусироваться на наших действиях, потому что подстраиваться под соперников уже будет тяжело. Мы должны исходить из наших сильных сторон. Состав "Локомотива" не изменился. Уехали только Даниил Бут и Дмитрий Симашев, остальные — все те же самые. В прошлом году мы знали, что ярославцы очень сильно проводят вторые периоды. За этот год мы хорошо обновились и многому научились", — заявил перед стартом серии главный тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов, чьи слова приводит пресс-служба КХЛ.

Все решил выстрел автора золотого гола

К старту серии второго раунда "Салават Юлаев" подошел без Евгения Кулика, который получил серьезную травму по ходу противостояния с "Автомобилистом" и выбыл до конца сезона. Но вместе с этим как будто рисковал начать противостояние с "Локомотивом" без Евгения Кузнецова. Звездный форвард, реанимировавший в Уфе свою карьеру и внесший огромный вклад в победу "зеленых" в решающем матче серии первого раунда, к старту битвы с "Локомотивом" готовился по индивидуальной программе. Однако в заявку на первый матч в Ярославле Кузя все-таки вошел.

Обе команды умеют вести силовую борьбу, что показывали на протяжении всего сезона. Потому обилие силовых приемов с первых же минут первого матча очной серии в исполнении "Локомотива" и "Салавата Юлаева" не стало сюрпризом. Только за первый период соперники применили на двоих суммарно 34 хита. Уфимцы в принципе выглядели весьма достойно и старались играть на равных с чемпионом.

Дебют матча остался полностью за "железнодорожниками", которые едва не открыли счет на первой же минуте, когда опасный бросок Егора Сурина с близкого расстояния эффектно отразил щитком голкипер "Салавата Юлаева" Семен Вязовой. Выдержав стартовый атакующий натиск ярославцев, гости завладели шайбой и принялись отвечать оппоненту и создавать моменты у ворот Даниила Исаева. К середине матча подопечные Виктора Козлова даже имели преимущество по броскам в створ. Но за первую же грубую ошибку уфимцы были наказаны.

Под конец второго периода "Локомотив" открыл счет, когда Рушан Рафиков классной передачей из своей зоны позволил Максиму Березкину убежать вдоль левого борта. Форвард "железнодорожников" стянул на себя сразу нескольких игроков "Салавата Юлаева", которые напрочь забыли о Максиме Шалунове, который совсем один ждал передачу на дальней штанги. Дождавшись, Максим мощно и прицельно бросил по воротам — без шансов для Вязового.

В решающем отрезке матча "Локомотив" сыграл, что называется, на опыте. Ярославцы понимали, что "Салават Юлаев" со старта третьего периода бросится на ворота Даниила Исаева, чтобы отыграться, и подопечным Боба Хартли удалось не просто отодвинуть игру подальше от своих владений, прерывая атаки соперника на своей синей линии, но и обострить игру в нападении. "Железнодорожники" создали уйму моментов у ворот Вязового, и казалось, будто это им нужно отыгрываться, а не "Салавату Юлаеву".

Отличный момент для гола в дебюте третьей 20-минутки был у Александра Радулова, для которого встреча с уфимским клубом является особенной, но его бросок был заблокирован. Еще более острые моменты у "Локомотива" создавало звено Ильи Николаева, а именно — Александр Полунин. Форвард ярославцев имел минимум четыре шанса отметиться заброшенной шайбой, но удача была явно не на его стороне. Сперва Полунин, обыграв Вязового, не попал по пустым воротам, угодив в штангу. Следующий бросок Александра пусть и пришелся в створ, но голкипер "Салавата Юлаева" выручил. Наконец, особенно очевидным невезением обернулся момент, когда Полунин после перехвата у чужой синей линии мог убежать один на один с вратарем, но то ли споткнулся, то ли поскользнулся и, не удержав равновесие, упал перед воротами.

Эти упущенные моменты могли аукнуться "Локомотиву" в самой концовке матча, когда "Салават Юлаев" получил возможность сыграть в большинстве после подножки от лидера обороны ярославцев Мартина Герната. Подопечные Виктора Козлова на решающее большинство вышли в формате "6 на 4" с пустыми воротами, и Евгений Кузнецов с Шелдоном Ремпалом до последнего пытались довести дело до взятия ворот. Но у "Локомотива" образцово сыграли игроки спецбригады меньшинства, которые максимально перекрыли коридоры для опасных бросков, а в случае, если выстрелы все-таки следовали, то защитники их блокировали.

Отменно сыграл и Даниил Исаев: лучший вратарь двух последних сезонов КХЛ оставил свои ворота неприкосновенными и оформил свой второй шатаут в этом розыгрыше плей-офф. Всего за матч он отразил 27 бросков.