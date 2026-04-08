Месть бывшим: "Авангард" сокрушил ЦСКА в начале серии плей-офф

"Авангард" обыграл ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Омичи благодаря дублю рекордсмена армейского клуба Константина Окулова добыли уверенную победу, но потеряли важного защитника Семена Чистякова, получившего травму.

Все свои

В отношении московского ЦСКА несколько удивительно было зафиксировать их всего лишь первый выход во второй раунд плей-офф за последние три сезона Континентальной хоккейной лиги. Предыдущий раз, когда армейцы смогли преодолеть стадию первого раунда, они дошли до финала Кубка Гагарина и одержали в нем победу: в 2023 году "красно-синие" одолели "Ак Барс" и третий раз в своей истории стали чемпионами КХЛ. За исключением недоигранного сезона-2019/20, который был досрочно завершен без определения победителя из-за коронавирусной пандемии, ЦСКА в принципе четыре раза подряд сыграл в финале плей-офф. Дважды — против "Авангарда".

Сегодня ЦСКА и "Авангард" впервые в истории встретились в розыгрыше Кубка Гагарина до стадии финала. В 2019 году армейцы одолели омичей в серии из четырех матчей (4-0), в 2021-м "ястребы" взяли у москвичей реванш (4-2), что привело к отставке Игоря Никитина с поста главного тренера "красно-синих". Летом 2025-го Никитин вернулся в армейский клуб и получил второй шанс, но новое противостояние ЦСКА и "Авангарда" в плей-офф является особенным не только для Игоря Валерьевича. Свой личный интерес добыть победу имеет и его визави Ги Буше. Наставник "ястребов" уступил Никитину в тренерской дуэли год назад, когда именитый российский специалист возглавлял "Локомотив" и в итоге привел ярославский клуб к чемпионству. Сам Буше высоко ценит работу Игоря Валерьевича и его подход к тренерской деятельности, и для него есть свой мотив одолеть мастеровитого оппонента.

Но переплетений между ЦСКА и "Авангардом" хватает и без этого. Помимо того, что Игорь Никитин сам много лет провел в Омске как в качестве игрока, так и на заре своей тренерской карьеры, свои лучшие годы хоккейной карьеры "ястребам" посвятили сегодняшние ассистенты главного тренера армейцев Антон Курьянов и Александр Попов. Прямую связь с "Авангардом" имеют и некоторые игроки ЦСКА. Например, 35-летний нападающий Сергей Калинин, родившийся в Омске и ставший профессионалом именно в стане омичей, где одно время даже был капитаном главной команды, и, конечно, Клим Костин, который после возвращения из Северной Америки в Россию так и не освоился в системе Ги Буше и после 21 матча за "Авангард" в этом сезоне, в которых сделал всего лишь две голевые передачи, был обменян в ЦСКА.

За омский же клуб сегодня также выступают те, для кого красно-синие цвета являются особенными. Так, защитник Артем Блажиевский, посвятивший армейцам шесть с небольшим сезонов, как раз при Никитине выиграл свой первый и пока единственный в карьере Кубок Гагарина. Кирилл Долженков первые шаги в КХЛ сделал именно в составе ЦСКА, но в этом сезоне был обменян в "Авангард" как раз на Костина — как отмечали в журналистских кулуарах, армейцы расстались с Кириллом по причине его отказа подписывать контракт на выгодных клубу финансовых условиях.

Наконец, главным героем сегодняшнего противостояния двух сторон является Константин Окулов. На протяжении семи с половиной сезонов звездный форвард защищал цвета ЦСКА, выиграл с клубом три Кубка Гагарина, стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба в КХЛ, набрав 364 очка (133 гола и 231 передача) в 492 матчах в чемпионатах и плей-офф лиги, но в один момент вдруг оказался не нужен армейцам, которые по ходу прошлого сезона обменяли его в "Авангард" буквально ни на что. С момента перехода в омский клуб Окулов ничуть не потерял в классе. Напротив, он сходу стал одним из лидеров команды, а до сегодняшнего дня набрал суммарно 119 очков (42+77) в 117 предыдущих матчах за весь период выступления за "ястребов".

Костин сломал лидера "Авангарда", Окулов отомстил голом

На первый матч серии против ЦСКА "Авангард" подошел без изменений в составе по сравнению с теми сочетаниями игроков, которые были заявлены на решающую игру серии первого раунда против "Нефтехимика" (4-1). Опытный защитник "ястребов" Вячеслав Войнов ожидаемо не успел восстановиться к старту противостояния с армейцами. Что касается "красно-синих", то Игорь Никитин тоже не стал производить серьезных изменений: наставник армейцев поменял местами Костина и Дениса Гурьянова, подняв первого в звено к Павлу Карнаухову и Ивану Дроздову, а также оставил Николая Коваленко в качестве центрфорварда второй тройки атаки. Денис Зернов, который накануне вернулся в общую группу ЦСКА, в заявку на первый матч серии против "Авангарда" не вошел.

Обе команды ожидаемо посвятили первые минуты матча аккуратной игре, чтобы избежать необязательных ошибок, но быстрее к игровой ситуации адаптировались омичи. Подопечные Ги Буше отдали шайбу армейцам, которые в первой трети матча атаковали чаще и больше владели шайбой, однако до чужих ворот лучше доходили именно игроки "Авангарда": хозяева по возможности завершали каждую свою атаку броском по воротам, тогда как "красно-синие" будто пытались довести момент до верного, но никак не тревожили Никиту Серебрякова. В одно время преимущество "ястребов" по броскам в створ в первом периоде составляло 11:1, а единственный действительно опасный эпизод с участием нападающих ЦСКА возник лишь за несколько секунд до перерыва, когда Виталий Абрамов на исходе большинства едва не забил с пятака.

"Авангард" же свою единственную попытку игры в большинстве в первом периоде, полученную в результате удара Никиты Нестерова клюшкой по лицу Наиля Якупова, реализовал очень качественно. Эндрю Потуральски нашел свободного Константина Окулова на границе левого круга вбрасывания у зоны слота, и Окулов хлестким кистевым броском отправил шайбу в дальний верхний угол ворот Дмитрия Гамзина, который сегодня отметил день рождения. Подарок вратарю ЦСКА и своему бывшему клубу Константин сделал, можно сказать, эффектный.

Для "Авангарда" этот гол стал особенным не только по той причине, что он оказался стартовым в серии против ЦСКА и был оформлен именно Окуловым. Омичам также было важно поддержать своего товарища, который выбыл из игры несколькими мгновениями ранее. Лидер "ястребов" и один из самых лучших и ценных защитников команды Семен Чистяков в середине периода попал под силовой прием Клима Костинаа и в результате столкновения получил травму.

Игрок ЦСКА во время силового приема случайно попал Чистякову в правое колено: защитник омичей не смог самостоятельно подняться на ноги и покинул площадку лишь при помощи одноклубников и медиков, отправившись в раздевалку и досрочно завершив матч. Вслед за Войновым "Авангард" потерял еще одного важного игрока обороны.

« "На данный момент мы не ждем его возвращения в состав в этой серии. Его лучший друг (Клим Костин) нанес ему удар в колено. Такая ситуация на текущий момент. Ожидаю ли грязной игры от Костина в этой серии? Не имею привычки комментировать игроков другой команды. Мы хотели, чтобы Клим покинул наш коллектив, и я был одним из тех, кто хотел, чтобы он ушел из "Авангарда. Мне в принципе редко кто-то что-то объясняет о судейских решениях. Сегодня мне не объяснили решение не наказать Костина за этот удар. Я считаю, это был фол, там должно было быть удаление", - твердо заявил Ги Буше на послематчевой пресс-конференции.

В действиях Костина арбитры не увидели нарушения правил. При этом Клим всем своим поведением давал понять, что не против подраться с кем-нибудь из хоккеистов "Авангарда": экс-форвард омского клуба регулярно вступал в потасовки и стычки, а за весь матч совершил четыре силовых приема. Но никто из "Авангарда" вызывающее поведение Костина не реагировал. Напротив, "ястребы" сосредоточились на игре в хоккей.

Во втором периоде, например, подопечные Ги Буше стали лучше контролировать шайбу и чаще играть в атаке. Не помешала "Авангарду" даже игра в меньшинстве, когда на экваторе матча малым штрафом был наказан Дмитрий Рашевский. В формате "4 на 5" хозяева площадке выстояли наилучшим образом — не только не пропустили, но и даже забили. Джованни Фьоре первым подкараулил отскок в своей зоне и быстро организовал контратаку "два в два". Классным пасом через центр он нашел Майкла Маклауда, который технично обработал шайбу и не менее эффектно переиграл Гамзина.

В дальнейшем "Авангард" сделал все для того, чтобы лишить ЦСКА шансов оформить камбэк, и образцово сыграл на результат. Подопечные Ги Буше закрыли лидеров гостей и не дали "красно-синим" организовать настоящий штурм ворот Никиты Серебрякова, который отразил все 19 бросков в створ и оформил свой первый шатаут в этом розыгрыше плей-офф. На последних секундах матча после нескольких подряд пробросов "Авангард" все-таки довел шайбу до пустых ворот ЦСКА: все тот же Константин Окулов выбросил шайбу из зоны через борт, и шайба удачно для него отрикошетила в ворота.