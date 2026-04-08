"Авангард" снова лишит Никитина Кубка? Интриги второго раунда плей-офф

В Континентальной хоккейной лиге стартует второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина-2026. О главных раскладах новых противостояний в плей-офф — в материале РИА Новости Спорт.

"Металлург" - "Торпедо"

Для обеих команд первый раунд сюрпризов не преподнес: "Металлург" пусть и не без боя, но уверенно одолел в пяти матчах "Сибирь", а "Торпедо" с тем же счетом в серии приговорило "Северсталь", в очередной раз поставив под сомнение жизнеспособность хоккея череповчан в плей-офф. Противостояние "Магнитки" с нижегородцами во втором раунде Кубка Гагарина-2026 станет прежде всего тренерской дуэлью.

Еще свежей остается в памяти перепалка Андрея Разина и Алексея Исакова в начале сезона, когда после первого очного матча в "регулярке" оба специалиста вступили в открытый конфликт в подтрибунном помещении. Тренер "Металлурга" тогда выразил недовольство тем фактом, что подопечные Исакова во время матча действовали, по его мнению, грязно, а также уколол наставника "Торпедо", заявив, что тот "еще в Саратове был у него администратором" и что "никогда бы не мог подумать, что он вообще будет тренером". Факт применения физической силы Разин в то же время исключил: "Если бы я его ударил, то он бы не встал". Спустя несколько дней команды встретились вновь, и Разин с Исаковым исчерпали личный конфликт, пожав друг другу руки. "Металлург" же оба очных матча против "Торпедо" в прошедшем розыгрыше чемпионата выиграл (5:1, 4:1).

Для Андрея Разина новый розыгрыш плей-офф КХЛ является седьмым в карьере в качестве главного тренера. За время работы специалиста его команды до этого сезона пять раз останавливались на стадии первого раунда. Единственный до 2026 года выход во второй раунд в конечном счете привел подопечных Разина к победе в Кубке Гагарина — в 2024-м Андрей Владимирович стал чемпионом как раз с "Металлургом". В этом сезоне "Магнитка" под руководством Разина имеет все шансы повторить то достижение. Что касается Алексея Исакова, то для него дебютный сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ уже является успешным. Алексей Геннадьевич сходу вывел "Торпедо" в плей-офф и с первой же попытки позволил команде уверенно преодолеть стадию первого раунда.

За всю историю КХЛ "Металлург" и "Торпедо" в плей-офф встречались лишь однажды — в дебютном сезоне-2008/09 лиги. Тогда в серии до трех побед уверенную победу одержали магнитогорцы (3-0). Сегодня вновь многое говорит в пользу "Магнитки", хотя по ключевым игровым показателям в этом розыгрыше плей-офф соперники идут на одном уровне, а в чем-то нижегородцы даже превосходят фаворитов противостояния:

13:14 по заброшенным шайбам в пользу "Торпедо";

4:11 по пропущенным шайбам в пользу "Металлурга";

79:115 по блокированным броскам в пользу "Торпедо";

52,87% выигранных вбрасываний против 50,71% в пользу "Торпедо";

77:158 по силовым приемам в пользу "Торпедо";

15:14 по отборам в пользу "Металлурга" и 26:31 по перехватам в пользу "Торпедо";

47:42 по потерям в пользу "Торпедо". Причем оба клуба являются единоличными лидерами розыгрыша плей-офф КХЛ по показателю потерь шайбы;

158:136 по броскам в створ в пользу "Металлурга";

19,0% реализации большинства против 12,5% в пользу "Металлурга".

© Фото : Пресс-служба ХК "Металлург" Эпизод матча "Торпедо" - "Металлург"

"Авангард" — ЦСКА

Возможно, главное и самое интересное противостояние всего второго раунда плей-офф — если не с точки зрения хоккея, то в плане интриг личного характера.

"Авангард" и ЦСКА ранее уже встречались друг с другом в плей-офф. Оба раза — в финале Кубка Гагарина, когда в КХЛ еще не было перекрестного формата. В 2019 году армейцы под руководством Игоря Никитина выиграли серию со счетом 4-0 и завоевали свой первый Кубок Гагарина, а уже в 2021-м омичи под руководством канадца Боба Хартли взяли реванш (4-2) и, одолев ЦСКА, формально подписали приговор Никитину: именитый специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера "красно-синих". Спустя несколько лет Игорь Валерьевич вернулся в армейский клуб, и сегодня он имеет куда больший кредит доверия и авторитет, чем это было в его первый тренерский срок.

У "Авангарда" и лично Ги Буше имеется свой зуб на Никитина. Год назад омичи завершили свое участие в Кубке Гагарина в драматичной серии второго раунда, уступив ярославскому "Локомотиву" (3-4), который под руководством Игоря Валерьевича в итоге привел клуб к историческому чемпионству. "Ястребы" ту серию начали с победы, затем проиграли три матча подряд, но все же довели дело до седьмого матча, в котором омичи отыгрались со счета 0:2, но пропустили в середине второго овертайма. В этом сезоне "Авангард" обыграл ЦСКА Никитина в каждом из двух очных матчей "регулярки" (2:1, 2:0), но для Буше настоящим реваншем над его визави будет исключительно победа в серии плей-офф. Если "ястребы" с канадским тренером во главе снова встанут у армейцев Никитина на пути к Кубку Гагарина, то в этом будет свой символизм.

Оба тренера, к слову, относятся друг к другу с большим уважением:

"Армейцы четко действуют по структуре, придерживаются плана на игру. Мы знаем, на что способны соперники, это будет очень хорошая и боевая серия. Команды Игоря Никитина выглядят уверенно и стабильно. Они пытаются не удивить, а выиграть за счет своих сильных сторон. Именно поэтому "Локомотив" в прошлом сезоне стал чемпионом. Но тренер не выходит на лед, всю работу выполняют игроки. Задача тренера — помогать и направлять, но все звезды на льду. Однозначно, есть сходство между прошлогодним "Локомотивом" и нынешним ЦСКА, но все-таки это другая команда. Для меня прошлое осталось в прошлом, и никак не влияет на то, что происходит сегодня", — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.

"Во-первых, это уважение взаимно. Мы тоже видим, как они готовят свою команду, что они делают. Понятно, мы не знаем, что внутри происходит, но есть вещи, которые ты, как специалист, видишь со стороны. Мы тоже с уважением относимся и к тренерскому штабу, и у меня там есть друзья. Но в то же время, как говорится, друзья в жизни, а хоккей — уже другая история. Прекрасно понимаем, что это уважение закончится на первой секунде вбрасывания", — приводит слова Никитина Sport24.

Личные истории будут решаться и на площадке. Константин Окулов отдал ЦСКА более восьми лет, выиграл с клубом три Кубка Гагарина и был одним из лидеров армейцев, но в декабре 2024-го "красно-синие" приняли очень непопулярное решение и отдали форварда "Авангарду" взамен на сомнительного уровня легионера Коула Касселса. Американец ни в ЦСКА, ни в КХЛ в целом не прижился и покинул столичный клуб, досрочно расторгнув контракт, тогда как Окулов стал одним из самых ценных игроков "Авангарда". Только в этом сезоне Константин оказался лучшим игроком команды по итогам "регулярки" по набранным очкам (74) и показателю полезности (+29), в нынешнем розыгрыше плей-офф звездный форвард также лидирует в стане омичей по числу результативных действий (4 гола и 3 передачи в пяти матчах). Победа в серии плей-офф — отличная мотивация для Окулова "передать привет" своему бывшему клубу.

© Фото : Пресс-служба ХК "Авангард" Эпизод матча ЦСКА - "Авангард"

В стане ЦСКА же свое слово явно захочет сказать Денис Зернов, который до переезда в "Металлург" (откуда и был обменян в столичный клуб) три года отыграл как раз за "Авангард" и принял участие в том чемпионском для омичей плей-офф 2021 года. Зернов из-за повреждения, полученного в концовке регулярного чемпионата этого сезона, пропустил серию первого раунда против СКА (4-1): тренерский штаб ЦСКА предпочел не форсировать его восстановление. Сейчас Денис занимается в общей группе армейцев по полной программе и готов ворваться в плей-офф. Свои мотивы будут и у Клима Костина, который после возвращения в Россию из Северной Америки не пригодился Ги Буше и не заиграл в нынешней системе "Авангарда", но получил в ЦСКА шанс спасти карьеру.

"Локомотив" — "Салават Юлаев"

Ярославский "Локомотив" предсказуемо и уверенно обыграл в первом раунде столичный "Спартак" (4-1), но во втором раунде попал на соперника, которого на этой стадии розыгрыша Кубка Гагарина-2026 мало кто ожидал увидеть. Уфимский "Салават Юлаев" сенсационно одолел в шести матчах "Автомобилист" и приговорил Николая Заварухина к отставке с поста главного тренера екатеринбургского клуба.

"Локомотив" и "СЮ" год назад встречались друг с другом в плей-офф, но на одну стадию позже. С тех пор положение команд несколько изменилось. В Ярославле поменялся тренерский штаб, но сохранился чемпионский костяк команды и соответствующие амбиции завоевать трофей. Уфимский же клуб столкнулся с большими финансовыми трудностями, из-за которых был вынужден расстаться со своими лидерами. В начале сезона, когда стан "зеленых" поочередно покинули Джошуа Ливо и Александр Хмелевски, команду даже не ждали в плей-офф, но Виктор Козлов из имеющихся средств и материалов смог построить боеспособный коллектив, который очень кстати был усилен Шелдоном Ремпалом и Евгением Кузнецовым.

« "Салават Юлаев" — очень быстрая команда, уфимцы умеют играть в давление. Причем они это делают и в равных составах, и в меньшинстве. В этом они чем-то похожи на нас. Я думаю, будет очень хорошая серия. Ремпал — один из лучших игроков КХЛ. У него ярко выражены бомбардирские качества: может забить и отдать классную передачу; успешно использует обводку. Конечно, ему нужно уделить особое внимание. Он очень опасный игрок. Что касается Кузнецова, то он — игрок мирового класса, у него классная карьера за океаном и в России. Кузнецов — очень опасный игрок. "Салават Юлаев" в целом стал лучше по ходу сезона, усилившись Кузнецовым, Девином Броссо. Всем им нужно уделить особое внимание", — приводит слова главного тренера "Локомотива" Боба Хартли пресс-служба КХЛ.

В прошлом году "железнодорожники" без особых проблем выиграли серию у "Салавата Юлаева" (4-1), и в этот раз они выглядят еще более явными фаворитами противостояния. В Уфе понимают, что им предстоит сразиться с коллективом, который обладает отличным балансом обороны и атаки и выстроенной годами системы. Тем интереснее, сможет ли Виктор Козлов что-нибудь предложить сопернику-чемпиону.

В ходе серии "Локомотив" — "Салават Юлаев" могут произойти особые события:

Алексей Василевский в случае, если не пропустит ни одного матча, уже во второй игре серии станет 26-м защитником в истории КХЛ, достигшим отметки в 700 матчей в лиге с учетом чемпионатов и плей-офф. Позади защитника "зеленых" уже 698 матчей (из них 250 — за "СЮ");

Максим Шалунов находится в четырех шайбах от отметки в 250 голов за карьеру в КХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. Автор золотого гола "Локомотива" в Кубке Гагарина-2025 в этом сезоне забросил 30 шайб в 67 матчах чемпионата и отметился одним голом в пяти играх серии первого раунда плей-офф. В дуэли против "Салавата Юлаева" Шалунов может стать девятым хоккеистом в истории КХЛ, кому покорилась вершина в 250 голов.

"Динамо" (Минск) — "Ак Барс"

Минское "Динамо" продолжает переписывать клубную историю. "Зубры" стали единственной командой этого сезона, которая выиграла серию первого раунда со счетом 4-0, одолев московское "Динамо". Подопечные Дмитрия Квартальнова идут за новыми рекордами: в прошлом году им уже покорилась стадия первого раунда, в этом же сезоне, в рамках которого они стали вторыми в Западной конференции по итогам "регулярки", минчане полны уверенности впервые в своей истории преодолеть и второй раунд плей-офф.

Серия минского "Динамо" против "Ак Барса" пройдет для хоккейной аудитории через призму фигуры Дмитрия Квартальнова. Именитый специалист до переезда в столицу Белоруссии отработал три года в Казани, где под его руководством свои первые шаги в КХЛ сделали некоторые лидеры нынешнего состава "Ак Барса": Артем Галимов, Никита Дыняк и Илья Сафонов. После вылета в первом раунде сезона-2021/22 казанцы отправили Квартальнова в отставку, и теперь Дмитрий Вячеславович славно трудится в Минске, несмотря на разногласия с клубным руководством. За те два сезона, что минским "Динамо" и "Ак Барсом" руководят Квартальнов и Анвар Гатиятулин соответственно, "зубры" выиграли все четыре очных матча против "барсов". Все — в рамках "регулярки".

« "Плей-офф – это другая история. У "Ак Барса" сильная центральная ось, огромный опыт – это всегда имеет большое значение. Помним победы в регулярке, но сейчас все начнется с чистого листа. Да, мы посмотрели определенные моменты, но те матчи были сыграны в начале сезона, сейчас совсем другая ситуация. Мы ни разу не встречались с Казанью в плей-офф, а это другой уровень хоккея. "Ак Барс" – мощная и интересная команда, с ней будет непросто. Мое личное противостояние с "Ак Барсом"? Для меня важно, чтобы мое родное "Динамо" побеждало, я сосредоточен на этом. У Казани есть несколько игроков, потенциал которых я понимаю, но состав менялся, тренеры и система игры тоже. Тогда мы играли в один хоккей, сейчас они играют в другой", — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.

В составе минчан есть и другие персоны, для кого противостояние с "Ак Барсом" является личным. Например, для Вадима Шипачева. Он провел в Казани два сезона, но был обменян в "Динамо" по той причине, что возрастной форвард якобы не соответствовал атакующему стилю "барсов". В Минске 39-летний нападающий играет еще более результативно, чем в "Ак Барсе", в стане "зубров" Вадим Александрович установил новый бомбардирский рекорд КХЛ и стал первым и единственным игроком лиги, кто достиг и преодолел отметку в 1000 очков за карьеру.

Особенной эта серия станет и для Станислава Галиева, который большую часть своей карьеры в КХЛ провел именно в "Ак Барсе" и выиграл вместе с казанцами Кубок Гагарина в 2018 году. Андрей Стась в своей карьере никогда не был связан с казанским клубом, но в ходе противостояния с "барсами" может стать первым белорусским игроком и пятым хоккеистом за всю историю КХЛ, кому покорится отметка в 1000 матчей в лиге. 37-летнему форварду осталось провести всего две игры, чтобы войти в "клуб 1000", куда ранее попали Шипачев, Илья Каблуков, Сергей Плотников и Евгений Бирюков.