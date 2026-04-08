"Надо потерпеть": Фетисов рассказал о новой цели Овечкина в карьере

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Установление уникального рекорда лет на сто вперед стоит того, чтобы капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял решение продолжить карьеру, многие болельщики в России и мире надеются на это, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.