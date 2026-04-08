Рейтинг@Mail.ru
"Надо потерпеть": Фетисов рассказал о новой цели Овечкина в карьере - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:45 08.04.2026 (обновлено: 12:04 08.04.2026)
"Надо потерпеть": Фетисов рассказал о новой цели Овечкина в карьере

Фетисов: Овечкин в следующем сезоне может побить рекорд Уэйна Гретцки

© Фото : Washington Capitals
Александр Овечкин
Александр Овечкин. Архивное фото
© Фото : Washington Capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Установление уникального рекорда лет на сто вперед стоит того, чтобы капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял решение продолжить карьеру, многие болельщики в России и мире надеются на это, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Овечкину 40 лет, он является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894). Суммарное количество заброшенных Овечкиным шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ достигло 1005. Рекорд принадлежит Гретцки, на счету которого 1016 голов.
"Я думаю, что решение о продолжении карьеры будет принимать Саша - после того, как обобщит все то, что произошло в этом сезоне. Но он может вполне подготовиться и в следующем сезоне побить рекорд Уэйна Гретцки. Мне кажется, что это должно быть сегодня его целью. Ему надо немного потерпеть и в очередной раз заявить о том, что все его труды и годы будут вознаграждены. Вознаграждены тем, что эта цифра будет ориентиром на 100 лет для всех, кто будет играть в хоккей", - сказал Фетисов.
"И это стоит всех решений. Я надеюсь на это, как и болельщики в России и во всем мире. В наших разговорах Саша был нацелен на то, чтобы достойно завершить сезон. И еще есть какая-то надежда на то, что команда попадет в плей-офф. Но последнее поражение от "Рейнджерс" (1:8), конечно, расстроило многих. Я хотел бы, чтобы Саша принял решение и отыграл следующий сезон", - подчеркнул собеседник агентства.
Олимпийский чемпион, российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов во время встречи с журналистами в преддверии его 65-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
ХоккейСпортРоссияУэйн ГретцкиВячеслав ФетисовГосдума РФАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзРейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Хоккей
    08.04 19:30
    Локомотив
    Салават Юлаев
  • Футбол
    08.04 22:00
    ПСЖ
    Ливерпуль
  • Футбол
    08.04 22:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Хоккей
    09.04 02:30
    Торонто
    Вашингтон
  • Хоккей
    09.04 02:00
    Рейнджерс
    Баффало
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала