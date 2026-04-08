Эксперт оценил решение не удалять футболиста "Краснодара" в матче Кубка

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение отменить удаление защитника "Краснодара" Валентина Пальцева в первом матче финала пути РПЛ Кубка России против московского "Динамо".
В концовке первого тайма главный арбитр встречи Иван Абросимов показал прямую красную карточку Пальцеву за фол на подступах к штрафной "Краснодара" на полузащитнике "Динамо" Бителло. После вмешательства судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR), судья отменил первоначальное решение и показал игроку "быков" желтую карточку.
"Красная карточка - ключевой момент, потому что она могла быть показана в первом тайме. Почему было изменено решение? Ключевой и единственный критерий - нет контроля мяча со стороны игрока "Динамо". Если бы он остановил мяч и тот пошел вперед, тогда это железная красная карточка", - сказал Федотов.
"VAR разобрался, хорошая работа, показали несколько ракурсов. Абросимов запросил несколько камер, изучал. Момент непростой для восприятия в динамике, а на стоп-кадре это вообще красная карточка", - добавил собеседник агентства.
Ответный матч финала пути РПЛ Кубка России "Краснодар" - "Динамо" состоится в период с 5 по 7 мая. Точная дата станет известна позднее.