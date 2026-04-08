Есипенко сыграл вничью с Накамурой в девятом туре турнира претендентов

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой в партии девятого раунда турнира претендентов на мировую шахматную корону.

Есипенко играл черными фигурами, встреча завершилась после 91-го хода.

Результаты остальных партий:

Маттиас Блюбаум (Германия) - Жавохир Синдаров (Узбекистан) - 0,5:0,5;

Фабиано Каруана (США) - Аниш Гири (Нидерланды) - 0:1;

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - Вэй И (Китай) - 0,5:0,5.

Российский гроссмейстер по итогам девяти туров набрал 3 балла и идет на последнем месте в таблице. У лидирующего Синдарова 7 очков. Следом идут Гири (5,5), Каруана (4,5), Накамура, Вэй И, Прагнанандха и Блюбаум (по 4).