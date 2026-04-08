07:52 08.04.2026
Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Сент-Луисом"

"Колорадо" обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : Социальные сети ФК "Колорадо Эвеланш"Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей, у которых отличились Валерий Ничушкин (17-я и 22-я минуты) и Мартин Нечас (20). В составе проигравших голом отметился Роберт Томас (36).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Сент-Луис
1 : 3
Колорадо
35:38 • Роберт Томас
(Theo Lindstein, Jimmy Snuggerud)
16:11 • Валерий Ничушкин
(Девон Тоус, Сэм Малински)
19:32 • Мартин Некаш
(Натан Маккиннон, Арттури Лехконен)
21:40 • Валерий Ничушкин
(Брок Нельсон)
Ничушкин был признан первой звездой матча, всего на счету российского нападающего в текущем сезоне 47 очков (17 голов и 30 передач) в 67 матчах.
Обеспечивший себе до этого выход в плей-офф "Колорадо", набрав 112 очков, возглавляет таблицу Центрального дивизиона, где "Сент-Луис" с 78 баллами идет седьмым. "Лавины" гарантировали себе первое место в Западной конференции.
ХоккейСент-ЛуисВалерий НичушкинМартин НечасРоберт ТомасКолорадо ЭвеланшСент-Луис БлюзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
