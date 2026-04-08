16:14 08.04.2026
В Петербурге четыре пассажирки автобуса пострадали в массовом ДТП

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Четыре пассажирки автобуса пострадали в массовом ДТП в Петербурге, по предварительным данным, они госпитализированы, сообщает ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в среду около полудня в Выборгском районе Петербурга.
"Водитель, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ", двигаясь по проспекту Энгельса, напротив дома 10 "д" по 8-му Верхнему переулку, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Mercedes, который по инерции совершил наезд на автомобиль Toyota, а тот, в свою очередь, "догнал" Kia. В результате ДТП пострадали четверо женщин-пассажиров автобуса в возрасте 25-76 лет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, они госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьВыборгский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)MercedesToyota CorollaKia Rio
 
 
