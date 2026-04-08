"Динамо" играло лучше "Краснодара" во втором тайме, заявил Ивлев - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
21:10 08.04.2026
"Динамо" играло лучше "Краснодара" во втором тайме, заявил Ивлев

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев заявил журналистам, что столичная команда играла лучше "Краснодара" во втором тайме первого матча финала пути РПЛ Кубка России.
В среду "Динамо" дома сыграло вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0. На 90-й минуте был удален полузащитник "Краснодара" Александр Черников. В концовке матча нападающий "бело-голубых" Константин Тюкавин забил мяч, но гол был отменен после просмотра системы видеоассистента рефери (VAR).
"История показывает, что часто все меняется. Будем рассчитывать на хорошую игру. Посмотрите, сегодня второй тайм однозначно был за нашей командой. Были возможности, а дальше будем смотреть", - заявил Ивлев.
Ответная встреча пройдет в период с 5 по 7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.
ФутболСпортАлександр ИвлевКубок России по футболуАлександр ЧерниковКонстантин ТюкавинКраснодарДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
